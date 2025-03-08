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「孤獨美食家」松重豐訪台 直奔林青霞也愛的小吃店

記者廖福生／綜合報導
松重豐一下飛機就迫不及待享用擔仔麵，並在個人社群上分享。（取材自Instagram）
松重豐一下飛機就迫不及待享用擔仔麵，並在個人社群上分享。（取材自Instagram）

日本「吃播始祖」松重豐第6度訪台，宣傳由他自編、自導、自演的最新力作「電影版孤獨的美食家」。松重豐一下飛機就品嘗台灣經典小吃「擔仔麵」，並在記者會現場吃了台灣麵線，他不斷地大讚直說：「這種香氣和彈牙的口感，非常好吃！」

一下飛機就迫不及待地享用擔仔麵，粉絲們好奇發問「這擔仔麵是哪家？」經比對店家內裝，發現原來是位於台北市民生社區的「財神台南擔仔麵」。雖然店家外觀低調，但卻聲名遠播，是許多老台北人的共同記憶，據說也是「東方不敗」林青霞返台必吃名店，也在去年「500碗」美食評鑑榮獲三碗肯定。

「電影版孤獨的美食家」已經突破10億日元（約675.6萬美元），吸引超過70萬觀賞人次，松重豐也希望大家能繼續踴躍支持，「這樣我就不會引退了」。

至於被問到害怕的食物？松重豐透露，很害怕白蘆筍罐頭，「如果真的出現這道料理，我想可能『孤獨的美食家』就要停了，但好險我的團隊並沒有這麼做。」另外，松重豐也提到日前嘗試了不丹料理中的青辣椒，直說真的太辣。

最後，被問起拍攝時是否真的會將大量食物全吃完？松重豐坦言，有些一樣的食物雖然會剪接，但所有的畫面都講求真實，因此會將每一道食物吃完，「所以要吃之前我都會讓自己是肚子餓的狀態，那才是對食物最真實的反應與感受」。

62歲的松重豐滿頭白髮，為「電影版孤獨的美食家」訪台。（記者王聰賢／攝影）
62歲的松重豐滿頭白髮，為「電影版孤獨的美食家」訪台。（記者王聰賢／攝影）

不丹 林青霞 日本

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