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當年遭母反對 陳美鳳親吐情牽男伴40年

記者葉君遠／綜合報導
陳美鳳腳傷進棚時使用助行器輔助。(記者葉君遠／攝影)
陳美鳳腳傷進棚時使用助行器輔助。(記者葉君遠／攝影)

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳多年來感情都受注目，沒想到68歲的她，終於坦言身邊有個情牽超過40年的男人，當年他母親反對兩人交往，後來他結婚生女，有個圓滿人生，如今妻子已歿，兩人各自經歷後重新回到飯桌上暢聊人生，她說，挺好。

陳美鳳年前受傷未癒，至今仍用助行器進棚錄影，聊到大家以為空白的感情生活，她突然說起一段悠長的故事。

她出道前曾在銀行上班，因為朋友而認識男方，兩人正要交往，她剛好選「毛衣皇后」大紅，準備踏入這個圈子，男方母親講明告訴她，希望她未來不要拋頭露面工作，「他是獨子，她說如果不嫁她兒子，那就不要往來了」。

陳美鳳事業才要起飛，兩相抉擇當然以賺錢為主，有一天男生找她喝咖啡，拿出喜帖告訴她要結婚了，「我說好，也很祝福」。多年前她在台視拍「台灣水滸傳」，製作人徐進良突然在中午放飯時拉她去民生東路喝咖啡，結果一進去就看到他和家人在裡面。

她說，「他家境不錯，所以開了店，當時他和母親、老婆、女兒都在，我們就打了招呼說好久不見」。後來，她受邀到胡瓜主持的「壽星大發」慶生，錄影時瞥見攝影機旁邊有個熟悉的人，結果是他帶著老婆和母親來看她錄影，「我們當時還跳了一支舞」。

陳美鳳娓娓道來這一路兩人的緣分，「很久以後才知道，當時他帶家人來攝影棚時，老婆身體已經不好，後來就走了，如今繞了一圈，我們變成固定聯絡的飯友了，吃飯、喝咖啡聊人生，畢竟認識時我才20出頭，事業才要起步他母親就介入了」。

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