我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

觀影說劇╱馬志翔自幼喪父 自曝渴望與遺憾

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
徐詣帆（右）、馬志翔合作電影「獵人兄弟」。（圖／牽猴子提供)
徐詣帆（右）、馬志翔合作電影「獵人兄弟」。（圖／牽猴子提供)

電影「賽德克巴萊」組合徐詣帆、馬志翔、林慶台，暌違12年再度合體，演出電影「獵人兄弟」，片中為求畫面真實，劇組特別安排演員提前一個月接受獵人訓練，學習獵刀、獵槍使用與陷阱設置方式。

馬志翔透露，拍攝此片體力就是一大關卡，從反覆操練槍法、到背著獵槍在花蓮山林跋涉、再親自狩獵之過程，無論體力與技術都挑戰極限。而在角色詮釋上，馬志翔飾演的弟弟林正，從小被父親寄望傳承獵人身分，卻活在哥哥（徐詣帆飾）成績優異、被部落寄望成為唯一醫生的陰影之下。

馬志翔坦言，自己自幼喪父的經歷，讓他對父子關係有更深的共鳴，角色彷彿映照了他成長過程中對父愛的渴望與遺憾。隨著自己成為人父，心境愈加柔軟，這些人生歷練也真實反映在角色演繹中，「觀影認為好不好看其實非常主觀，雖然這部電影描繪的是原住民家庭故事，但這部電影若有某一場戲、某個鏡頭、某個瞬間有觸動到你生命中的某個瞬間，我覺得這就是一部好電影」。

另外，導演蘇弘恩擁有太魯閣族與閩南血統，而演員部份除了徐詣帆本身就是太魯閣族外，身為泰雅族人的林慶台，以及賽德克族與薩奇萊雅族混血的馬志翔，為戲特別勤練太魯閣族語，林慶台更自己獨創「中文拼音記法」幫助記發音，馬志翔則坦言太魯閣族語的音階獨特極具挑戰。

電影「獵人兄弟」故事講述林祥（徐詣帆飾）與林正（馬志翔飾）這對兄弟，因一次意外導致人生分歧，改變了兄弟兩人的命運。幾年後林正返鄉，不僅打亂了林祥平靜的生活，也喚醒了塵封的秘密。當兄弟重返森林找尋塵封的真相，是否能讓他們找回失去的情誼？還是揭開更深的傷痕？片中將見分曉。

馬志翔分享拍攝該片體力是一大挑戰。（圖／牽猴子提供）
馬志翔分享拍攝該片體力是一大挑戰。（圖／牽猴子提供）

原住民

上一則

戲說從頭／吳越搭檔周雨彤 母女情感超療癒

下一則

陳喬恩被讚福氣臉 直言「乾脆說我胖了行吧」　

延伸閱讀

黛咪摩爾平復落敗心 超有風度祝福新科影后：大恭喜

黛咪摩爾平復落敗心 超有風度祝福新科影后：大恭喜
王大陸若成「劣跡藝人」… 5部待播劇緊張了

王大陸若成「劣跡藝人」… 5部待播劇緊張了
42歲穩交不婚 張鈞甯凍卵卻被告知不夠用…反應絕了

42歲穩交不婚 張鈞甯凍卵卻被告知不夠用…反應絕了
「破地獄」女星結婚 婚禮像拍武打戲腳痛3天

「破地獄」女星結婚 婚禮像拍武打戲腳痛3天

熱門新聞

劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
章若楠10年前長這樣。(取材自微博)

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

2025-03-01 19:00
女星楊穎36歲生日當天，工作室為她曬出系列美照。（取材自微博）

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

2025-02-28 07:30
方大同。(取材自方大同臉書專頁)

歌手方大同驚傳過世 享年41歲

2025-03-01 00:45

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價