觀影說劇╱馬志翔自幼喪父 自曝渴望與遺憾

徐詣帆（右）、馬志翔合作電影「獵人兄弟」。（圖／牽猴子提供)

電影「賽德克巴萊」組合徐詣帆、馬志翔、林慶台，暌違12年再度合體，演出電影「獵人兄弟」，片中為求畫面真實，劇組特別安排演員提前一個月接受獵人訓練，學習獵刀、獵槍使用與陷阱設置方式。

馬志翔透露，拍攝此片體力就是一大關卡，從反覆操練槍法、到背著獵槍在花蓮山林跋涉、再親自狩獵之過程，無論體力與技術都挑戰極限。而在角色詮釋上，馬志翔飾演的弟弟林正，從小被父親寄望傳承獵人身分，卻活在哥哥（徐詣帆飾）成績優異、被部落寄望成為唯一醫生的陰影之下。

馬志翔坦言，自己自幼喪父的經歷，讓他對父子關係有更深的共鳴，角色彷彿映照了他成長過程中對父愛的渴望與遺憾。隨著自己成為人父，心境愈加柔軟，這些人生歷練也真實反映在角色演繹中，「觀影認為好不好看其實非常主觀，雖然這部電影描繪的是原住民 家庭故事，但這部電影若有某一場戲、某個鏡頭、某個瞬間有觸動到你生命中的某個瞬間，我覺得這就是一部好電影」。

另外，導演蘇弘恩擁有太魯閣族與閩南血統，而演員部份除了徐詣帆本身就是太魯閣族外，身為泰雅族人的林慶台，以及賽德克族與薩奇萊雅族混血的馬志翔，為戲特別勤練太魯閣族語，林慶台更自己獨創「中文拼音記法」幫助記發音，馬志翔則坦言太魯閣族語的音階獨特極具挑戰。