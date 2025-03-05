曹啟泰大年夜驚傳中風 「還能留著這條命…不容易」

曹啟泰中風後，開直播說明狀況。（取材自抖音）

61歲的曹啟泰大年夜驚傳中風 ，腦部缺血在醫院徘徊多日，他說，「還能留著這條命，口齒清晰和你分享心情，著實不容易」。

曹啟泰坦言「這個過年經歷了一場腦部的短暫缺氧，不知能不能算你說的小中風，但回到上海看到陽光燦爛，把自己的頭包好，然後很認真的覺得要開始工作，開始光芒萬帳，光是忙著還人生一萬筆帳，各式各樣的人情帳，覺得要真的就做吧，用力做、拚命做，好好幹加油幹，魯起袖子，但要聰明的幹，省力的幹，有效率的幹，自己好好節制自己該有的節奏，和強度，讓一切運行的更好。謝謝你，我在。」

他口中的光芒萬帳、一萬筆帳，是多年來他總在各種欠債中找生活的平衡點，後來他決定2月20左右開直播跟網友互動，並且開始帶貨，沒想到他在上海工作室裡，預備開播時，發現直播認證出了問題，「反正有一堆登記上的錯誤，然後就播不了了。為什麼一件事你做了3年，然後你認為一個開始結果它結束了，我應要求送出認證，過程要20天，那下周、下下周的直播都不一定能如期舉行」。

他沒有難過，帶著輕鬆語氣自嘲笑說，「那就放下，可能這是一個好的訊息，就是我得用別的方式，再重新走回你的面前，能留著這條命，還能口齒清晰的和你分享，著實不易。在輕微的腦部短暫缺血醫院徘徊多日，然後來去之間，你就知我在大陸生活了30年，結果現在還是有很多很多的事我還沒搞定，沒關係，就照做吧」。