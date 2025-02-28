陳志強賣台積股票 為曾智希辦盛大婚禮 半個演藝圈都來了

陳志強、曾智希婚禮的伴郎、伴娘團陣容龐大。(記者王聰賢／攝影)

陳志強與小11歲妻曾智希2022年8月宣布結婚後，遲至今年才補辦婚宴，夫妻倆於台北萬豪酒店辦婚禮，席開53桌，陳志強緊牽嬌妻的手、親吻放閃，滿臉幸福，他自稱從小就希望辦個歡樂盛大的完美婚禮，為這場婚禮「已籌備30年之久」，而曾智希就是他夢想中的新娘，如今美夢成真，人緣極好的兩人，婚禮現場賓客雲集，演藝圈大哥大 姐、戲劇綜藝圈好友、監製導演歌手等，超過500名賓客，幾乎是半個演藝圈藝人都親臨祝賀，場面不輸三金典禮。

為了這場婚禮，陳志強煞費苦心、巧思不斷，細節親力親為，也為打造盛大婚宴，他透露「賣了三張台積電 」辦這場婚禮，曾智希聞言滿臉愛意，感謝老公「給了我這麼棒的婚禮」，也讚老公：「我真是買對了績優股，現在是節節高升。」陳志強立刻曬愛補充：「為什麼要賣台積電，因為我想當妳的護國神山。」現場立刻引來驚呼聲，讚新郎愛妻宣言創意十足。

婚宴中，陳志強在主桌留了一個位置給媽媽，據說當時媽媽病重，他和曾智希為完成媽媽心願辦結婚登記，雖然媽媽還是走了，他在婚宴主桌留位置放上一朵康乃馨代表媽媽，感性說：「媽媽也到了我的婚禮現場沒缺席。」

陳志強、曾智希邀來好友擔任伴郎伴娘團，其中張天霖、林萱瑜是已婚身分，陳志強則稱大家都是多年好友，不會因已婚身分不能當伴郎伴娘的禁忌，他笑說：「還有人離婚呢，我的證婚儀式主持人是張兆志。」話鋒一轉：「不過，我絕對不會離婚喔！」因為很重要，他還連說三遍。