我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

劉品言左腳骨碎 「助理背我看中醫」針灸淚崩

記者葉君遠／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉品言拄著拐杖上台。(記者葉君遠／攝影)
劉品言拄著拐杖上台。(記者葉君遠／攝影)

劉品言先前摔傷造成左腳踝骨碎，出入都需拐杖助行，但她剛好接下鏡電視開車訪談節目「誰來演戲」，在醫生同意下，右腳仍能操控行車完成後面四集，她拄著拐杖、全場坐著宣傳新節目，傷筋動骨百日，要3月之後才能真正痊癒。

劉品言親自駕車主持「誰來演戲」，找線上演員在移動式空間中聊內心話為主軸，完成13集訪談。劉品言在1月時左腳受傷，她說，「也跟方志友之前狀況一樣，走樓梯時勾到後腳跟，像正面翻船時折到，一瞬間整個腫起，我有被嚇到」。

因為剛好經歷農曆過年，抓緊時間在家休養，身邊好友包括郭書瑤、愛雅等人都來當過一日看護，「我們去吃飯，還得先查無障礙空間、有坡道的那種餐廳才行」，沒有「特別對象」來關心？「單身很久了，只有助理背我去看中醫，針灸時我有淚崩」。

訪談節目最怕遇上句點王，許多演員台上表現燦爛，但上節目要暢談內心時則困難重重，劉品言笑說，和詹懷雲、傅孟柏錄影，播出時語速可能要調到1.5倍才行，「懷雲是I人，跟他聊10分鐘，但我感覺已經過了一個小時，直到陪他去約魚、聊音樂才開啟」。

劉品言喜歡開車，尤其在高速時，「因為在高速公路上我可以放空、聊天，感到療癒」，不過她坦言自己有路怒症，「路上遇到交通行為需要糾正的，我會樂意溫馨提醒，例如內車道切外車道沒打方向燈的這種，但身為公眾人物，我用詞不會太嚴厲」。

自駕車

上一則

韓星韓佳人基因超強 兒女都是資優生

下一則

「米奇17號」羅伯派汀森最慘社畜 工作到死再輪迴

延伸閱讀

灰燼之華（二三）

灰燼之華（二三）
「我想回家」逼8旬失智母入住養老院 女兒見慘況淚崩

「我想回家」逼8旬失智母入住養老院 女兒見慘況淚崩
劉品言工作中樓梯慘摔 突曬輪椅照傷勢曝光

劉品言工作中樓梯慘摔 突曬輪椅照傷勢曝光
「便利商店」重來大換角 同門張書豪、詹懷雲「有緣」

「便利商店」重來大換角 同門張書豪、詹懷雲「有緣」

熱門新聞

女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
馮紹峰傳是楊冪三個前夫中的一位。(取材自微博)

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

2025-02-21 21:42

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%