劉品言左腳骨碎 「助理背我看中醫」針灸淚崩

劉品言拄著拐杖上台。(記者葉君遠／攝影)

劉品言先前摔傷造成左腳踝骨碎，出入都需拐杖助行，但她剛好接下鏡電視開車訪談節目「誰來演戲」，在醫生同意下，右腳仍能操控行車完成後面四集，她拄著拐杖、全場坐著宣傳新節目，傷筋動骨百日，要3月之後才能真正痊癒。

劉品言親自駕車 主持「誰來演戲」，找線上演員在移動式空間中聊內心話為主軸，完成13集訪談。劉品言在1月時左腳受傷，她說，「也跟方志友之前狀況一樣，走樓梯時勾到後腳跟，像正面翻船時折到，一瞬間整個腫起，我有被嚇到」。

因為剛好經歷農曆過年，抓緊時間在家休養，身邊好友包括郭書瑤、愛雅等人都來當過一日看護，「我們去吃飯，還得先查無障礙空間、有坡道的那種餐廳才行」，沒有「特別對象」來關心？「單身很久了，只有助理背我去看中醫，針灸時我有淚崩」。

訪談節目最怕遇上句點王，許多演員台上表現燦爛，但上節目要暢談內心時則困難重重，劉品言笑說，和詹懷雲、傅孟柏錄影，播出時語速可能要調到1.5倍才行，「懷雲是I人，跟他聊10分鐘，但我感覺已經過了一個小時，直到陪他去約魚、聊音樂才開啟」。

劉品言喜歡開車，尤其在高速時，「因為在高速公路上我可以放空、聊天，感到療癒」，不過她坦言自己有路怒症，「路上遇到交通行為需要糾正的，我會樂意溫馨提醒，例如內車道切外車道沒打方向燈的這種，但身為公眾人物，我用詞不會太嚴厲」。