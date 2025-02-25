王大陸逃兵被逮 3/13乖乖從軍 戲約也沒了

藝人王大陸將在3月入伍服役。（本報資料照片）

33歲台灣男星王大陸 日前驚爆逃兵被捕，新北地檢署接獲檢舉有人涉嫌逃兵役，檢方隨後發動搜索、約談，據悉藝人王大陸等10人遭逮捕，王大陸還被爆砸百萬偽裝心臟有問題，最後王大陸以15萬元台幣交保，據了解，他有可能在3月就要去補服兵役一年。

根據「鏡週刊」報導，王大陸砸百萬元台幣假造不實醫療證明企圖逃兵，結果闖關失敗還是要當兵，將於3月13日報到服役。不過法界判斷，王大陸連造假的醫療證明都沒機會遞交出去，無犯罪事實，因此只要乖乖當一年兵，妨害兵役、偽造文書的刑責應可逃過，不過因為逃兵一事嚴重影響形象，原本有意找他演出的「村裡來了個暴走女外科2」的戲約也飛了。

王大陸被爆早在2015年被因為不愛念書，被父親送到美國紐約報名軍校，之後回台灣後才進入演藝圈發展。王大陸一直都是演藝圈的富二代，王爸爸王台慶是身家上億的古董收藏家，對兒子期望很高，沒想到兒子卻因逃兵被逮，鬧上社會版面，據悉，王爸爸痛心和友人表示「很失望」。

另外，過去在八點檔戲劇「台灣霹靂火」裡飾演劉文聰走紅的台灣演員秦楊，也在臉書 公開自己當年沒當兵的原因，「我還哭了好幾晚」。

秦楊強調其實年輕時很想當兵，「因為當年高雄子弟像我，志願很多人跟我一樣必須去中正預校」可惜人算不如天算，自己原先要報考中正預校，卻因為左眼弱視而無法入取，也因為兩眼視差嚴重，最後只當了五天半的國民兵 。