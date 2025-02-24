戴佩妮「你要的愛」送給大S 演唱會雙手合十淚崩

戴佩妮演出途中一度哭到不能自己。（圖／妮樂佛提供）

戴佩妮在上海舉辦「雙生火焰」巡演，背著電吉他飆唱「你要的愛」，該曲正是「流星花園」片尾曲，曲末她雙手合十向上仰望，以此默默致敬月初病逝的大S ，不只她眼眶泛淚，全場也深受感動哽咽。

戴佩妮身綁鋼絲自天而降開場，站上以雙生火焰為概念設計的大型環狀LED演唱「勢在必行」，環狀LED結合360度旋轉舞台與升降裝置，立刻化身宇宙中的星環，搭配燈光、視訊變化的光影交錯，帶領觀眾進入從宇宙宏觀到靈魂微觀的深度旅程。

她說彩排時覺得這是演出，應該不會太感性，未料演唱「鋼琴鍵」時竟難以控制自我，情緒湧上心頭噴淚，哭到不能自己。她坦言每每演唱這些比較揪心的歌曲，的確會難以控制心情，雖然很氣自己因為噴淚稍微影響演出，但這就是本色出演，台下粉絲大喊安慰「妮好可愛」。

「雙生火焰」巡演於3月22日將移師台北小巨蛋，戴佩妮表示台北、上海2座城市，不僅是她生活與創作的重要據點，更承載著她音樂旅途中的許多故事，因此希望透過這場演唱會跟歌迷展開穿越時空的靈魂對話，傳遞音樂的真摯力量。