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王大陸富二代家世被起底 砸錢逃兵 父：很失望

記者陳穎／綜合報導
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王大陸驚爆逃兵在台被捕，已交保。（取材自Instagram）
王大陸驚爆逃兵在台被捕，已交保。（取材自Instagram）

33歲王大陸驚爆逃兵被捕，台灣新北地檢署接獲檢舉有人涉嫌逃兵役，檢方發動搜索、約談，據悉藝人王大陸等10人遭逮捕，王大陸還被爆砸百萬(台幣，以下同，約3.05萬美元)偽稱心臟有問題，最後王大陸以15萬元(約4578美元)交保，據悉他有可能在3月就要去補服兵役1年。王大陸家世富裕，是演藝圈有名的富二代，王爸爸王台慶是身家上億的骨董收藏家，如今兒子因逃兵被逮，王爸爸痛心表示很失望。

本報系聯合報報導，王大陸被爆早在2015年被因為不愛念書，被父親送到美國紐約報名軍校，之後回台灣後才進入演藝圈發展。王大陸一直都是演藝圈的富二代，王爸爸王台慶是身家上億的骨董收藏家，對兒子期望很高，沒想到兒子卻因逃兵被逮，鬧上社會版面，據悉，王爸爸痛心和友人表示「很失望」。

王台慶當過拍賣官鑑定師超過40多年，疫情時曾豪砸1.3億(約397萬美元)，為王大陸買下東區樓中樓，過去王大陸和柴智屏撕破臉，也是王爸爸二話不說拿出950萬元(約28.9萬美元)違約金替兒子「贖身」。姊姊是精品常客，過去時常在節目上分享收藏的愛馬仕包包，每一款都10萬(約3051美元)起跳，有的甚至價值上百萬。

綜合媒體報導，王大陸與爸爸很少聯絡，王爸爸這一次居然也是透過新聞才得知兒子逃兵，更私下和友人抱怨對兒子非常失望，表示王大陸什麼事情都不跟他講。

據報導，時常評論時事的網紅「James Hsieh」分析出王大陸逃兵役，他直言台灣社會根本不太在意藝人有沒有逃兵；其次王大陸過去在中國成為巨星，這件事情對他也許是利多，逃避台灣兵役讓他在中國也許反而變英雄，更受歡迎。

王大陸 愛馬仕 疫情

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