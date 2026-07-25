謝霆鋒青島開唱 望向天空說「謝謝你」粉絲自發取消應援送花

謝霆鋒一身黑，25日晚間在青島舉辦演唱會。（取材自微博）

香港 藝人謝霆鋒 25日晚間在青島舉辦演唱會，這也是父親謝賢 辭世後首次公開露面。儘管正承受喪父之痛，謝霆鋒仍遵循父親生前「The show must go on（演出必須繼續）」的心願，如期完成演出。他向觀眾打招呼，說很幸運沒有下雨，望著天空說了一句「謝謝你。」演唱時他也眼眶含淚。

極目新聞報導，25日下午5時許，距離演唱會開演還有2個多小時，青島市民健身中心體育場外已有大批歌迷排隊等候入場，不少人更提前近3小時抵達，期待陪伴謝霆鋒度過這場意義特殊的演出。

多名歌迷表示，得知演唱會照常舉行時既感動又心疼，現場粉絲更自發取消應援及送花活動，希望以低調方式支持偶像。歌迷稱，這場演唱會格外具有意義，希望透過到場支持向他喊話：「加油！我們會陪你到底。」

來自山東煙台的曲女士表示，自己從13歲開始喜歡謝霆鋒，至今已有26年，這也是她第一次成功搶到演唱會門票。她坦言，在謝賢離世後，曾做好演唱會延期甚至取消的心理準備。

曲女士說：「延期無所謂，退票也無所謂，本來就是特殊情況，都支持他。」不過，當得知演唱會決定如期舉行時，她坦言心情相當複雜，「感動，但其實心裡很難受，看到他彩排的照片，感覺他挺憔悴的。」

報導指出，這場演唱會現場未見一般大型演出常見的粉絲應援活動。此前已有歌迷在網路上倡議，取消青島場的應援、贈送花籃等安排，希望在謝霆鋒面對家人離世的特殊時刻，以更低調、溫暖的方式陪伴他。

曲女士也透露，山東當地粉絲群早已達成共識，大家自發取消所有應援活動，她表示：「特殊時期，低調一點。」不少歌迷也認為，最好的支持就是安靜陪伴，讓謝霆鋒安心完成父親期盼他繼續走上舞台的心願。