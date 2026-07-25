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「許我耀眼」鍾雅婷錄取北大研究生 網：悶聲幹大事

娛樂新聞組／綜合報導
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鍾雅婷將成為北大研究生。(取材自微博)
鍾雅婷將成為北大研究生。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

演員鍾雅婷在微博公開北大研究生錄取通知書，因兼顧拍戲與備考、低調上岸而引發熱議，獲網友盛讚美貌與智慧並存。

現年26歲的大陸演員鍾雅婷日前在微博曬出北京大學研究生錄取通知書，並配文「開心」分享喜訊。消息一出迅速登上微博熱搜，網友紛紛讚其為「美貌與智慧並存」、「悶聲幹大事」的典範，也激勵不少備考學子。

鐘雅婷1999年出生於香港，近年在演藝圈嶄露頭角；她從微短劇起步，到登上春晚，再到參演頭部製作，曾參演「許我耀眼」、「克制升溫」等多部影視作品，憑藉「許我耀眼」中「方蕾」一角打開知名度。

鍾雅婷被北京大學國際關係學院的政治學（國際組織與國際公共政策）專業擬錄取，曬出的通知書為燙金紅色版本，她並配文寫下「I want it, I get it」，被廣大網友盛讚為展現自信與自主的「大女主宣言」。評論區迅速被讚美聲淹沒，「美貌與智慧並存」、「實至名歸」等評價刷屏。更有備考學子留言稱，「受到鼓舞」、「也要努力衝北大」。

據悉，她在輾轉片場拍戲的忙碌行程中，堅持一邊工作、一邊悄悄備戰考研。她自述並非天賦型選手，在兼顧演藝工作的備考階段，每天5點起床背書、反覆練習錯題，最終成功上岸。

備考期間她並未公開造勢，直到接獲燙金的錄取通知書後才首度對外證實，如今兼具演員與北大準研究生雙重身分，低調且扎實的態度贏得外界高度評價。

從螢幕前的新演員，到北大校園的準研究生，鍾雅婷在26歲這年完成了一次漂亮的平行跨越。

鍾雅婷將成為北大研究生。(取材自微博)
鍾雅婷將成為北大研究生。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她在微博曬出北京大學研究生錄取通知書，並以「開心」分享好消息。這則貼文迅速登上熱搜，也讓她成為網友討論焦點。

  • 鍾雅婷被北京大學國際關係學院擬錄取，專業是政治學，方向為「國際組織與國際公共政策」。她曬出的還是燙金紅色版本通知書。

  • 據內文描述，她在片場與拍戲行程中仍持續備考，自述不是天賦型選手，但每天5點起床背書、反覆練錯題，最後成功錄取北大。

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