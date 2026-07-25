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從小美到大? 楊穎13歲無濾鏡舊照刷屏 衝上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
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楊穎(左)舊照被翻出。（取材自微博）
楊穎(左)舊照被翻出。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

楊穎13歲校園舊照曝光後引發熱議，照片中的她雖戴牙套、帶著嬰兒肥，仍被不少人認為天生有校花級氣質，也有人認為是後來長開與妝造加持。

中德混血香港女星楊穎（Angelababy）一組13歲時在上海的初中舊照被翻出來，迅速衝上熱搜，評論區直接炸了鍋。泛黃照片中，楊穎穿著校服、留著齊劉海，戴著牙套，臉上飽滿的嬰兒肥，一雙眼睛格外靈動，像個瓷娃娃，據說當時她就追求者眾。

大批網友和粉絲感嘆，「這就是天生的校花級別，打小就是大美女」；也有人質疑「跟現在的樣子似乎不太一樣」、「還沒到驚艷的程度吧」。

楊穎。（取材自微博）
楊穎。（取材自微博）

楊穎這組「校園女神」無濾鏡舊照近日在網路上刷屏，綜合各博主發布內容，照片中的她即便戴著牙套，混血五官依然十分突出，自帶乾淨澄澈的靈氣，眉眼靈動鮮活，元氣撲面而來，青澀又治癒的模樣，驚艷無數人的青春審美，被網友形容為「自帶洋娃娃般的精緻感」。

據網易報導，13歲的楊穎在上海及香港讀書期間已是公認的「校花級」人物，在學校裡非常有名，追求者眾多。而她踏入娛樂圈的契機就源於這些同學隨手拍攝的校園舊照，被經紀人看到，使她憑藉天然的鏡頭感獲得入行機會，十四、五歲開始在香港走秀。

不少網友認為，楊穎五官、臉型框架，跟現在比起來本都能對得上號，是「等比例長大」、「靈氣滿滿」、「從小美到大」等，標誌性的五官特徵與成年後一脈相承，只是褪去了嬰兒肥和風格有所變化。

也有網友認為，13歲的楊穎雖然靈動青春，但還沒到驚艷的程度，是慢慢長開加上後來的妝造加持，才變得如今這般美艷動人。

據報導，楊穎曾在採訪裡提到，她從16歲開始戴牙套做牙齒矯正，那一階段因為不適應，臉有些腫，又趕上拍照的角度不理想，才有了後來被人反覆拿出來說的那些所謂「醜照」。這次曝光的13歲照片，恰好拍於牙套佩戴的初期。

楊穎13歲舊照被翻出。（取材自微博）
楊穎13歲舊照被翻出。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因為她在上海讀初中時的舊照被網友翻出，照片呈現青澀校園模樣與明顯嬰兒肥，引發大量討論與轉發，迅速登上熱搜榜，成為話題焦點。

  • 照片中的她穿校服、留齊劉海、戴牙套，臉部帶著嬰兒肥，但五官立體、眼神靈動，整體被形容有混血感、像瓷娃娃，帶有清新又精緻的氣質。

  • 一派認為她五官與臉型框架和現在能對得上，屬於等比例長大；另一派則覺得13歲時還不算驚艷，是長大後加上妝造、風格變化才更顯美艷。

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