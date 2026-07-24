我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

李昀銳飛機上「玩小鳥」忘我 下機後才知上熱搜…懵了

娛樂新聞組／綜合報導
李昀銳把玩「信鳥」意外掀起熱潮。（取材自微博）
李昀銳把玩「信鳥」意外掀起熱潮。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李昀銳搭機時專注把玩空姐送的解壓小鳥玩具。
  • 重點二：乘客拍下他低頭嘀咕的畫面，發文後意外登上熱搜。
  • 重點三：下機才知爆紅的他曬出玩具與泳照，連帶帶火文創商品。

男演員李昀銳日前搭乘飛機時，因專注擺弄空姐贈送的解壓小鳥玩具，低頭嘀咕「怎麼才能讓這不響了」，被鄰座乘客全程直擊，孩子氣的舉動被發帖分享後登上熱搜。由於飛行全程無網路信號，班機降落後李昀銳才被滿屏推送砸懵了，形成「天上歲月靜好、地上天塌了」的極致反差。

有網友22日在飛機公務艙偶遇身著黑色T恤的李昀銳，發現他正低頭研究一隻解壓玩具，並小聲嘀咕著嘗試讓玩具停止發出聲響。網友發文描述當下的情形，並後悔錯失簽名機會。

由於飛行全程無網路信號，李昀銳對網絡狂歡毫不知情，下機後才發現自己玩玩具一事已成為熱搜討論。於是李昀銳大方曬出玩具本尊：一只按壓肚子就會發出叫聲的可愛小鳥玩偶。該玩具造型獨特，頭頂只有寥寥幾根稀疏絨毛，呈現「潦草又呆萌」的畫風，還被網友調侃像裘千尺。

他發文表示刷到滿屏熱搜「又好笑又無奈」，並加碼分享了自己的金髮游泳照，健美的身材一覽無遺。與玩玩具的「幼態感」形成極大反差，網友們紛紛調侃這位一米八的冷臉帥哥實則是「幾百個月的寶寶」。

這只玩具是武漢方言文創玩偶，名叫「信鳥」，按壓它的肚子，就會說出地道的武漢話「信了你的邪」，網友偶遇李昀銳意外帶火同款解壓小鳥玩具被搶購一空。湖北文旅也被網友喊話，多生產這款文創產品接住天降流量。

李昀銳的游泳照健康又青春。（取材自微博）
李昀銳的游泳照健康又青春。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他在公務艙低頭研究空姐送的解壓小鳥玩具，還小聲嘀咕想讓玩具別再響，整個過程被鄰座乘客拍下並發文分享，因而迅速登上熱搜。

  • 因為飛行全程沒有網路信號，他在機上完全不知道網友已經熱烈討論這段畫面，直到班機降落後看到滿屏推送，才發現自己意外上了熱搜。

  • 李昀銳公開曬出玩具本尊，證實它是武漢方言文創「信鳥」，按壓會說出「信了你的邪」，結果同款商品迅速被搶購一空，也引發湖北文旅被喊話加碼生產。

上一則

扮厭世刑警拍危險動作 李國毅一鏡到底拚到掛彩

下一則

55歲蘇慧倫凍齡秘訣… 作息隨兒子 最近還迷上這運動

延伸閱讀

別飛機剛停就起身 西南航空用18個拍手表情符號提醒 被批不好笑

別飛機剛停就起身 西南航空用18個拍手表情符號提醒 被批不好笑
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
麥當勞兒童餐世界盃玩偶要收費？顧客反應兩極

麥當勞兒童餐世界盃玩偶要收費？顧客反應兩極
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴