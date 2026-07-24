「早已立好遺囑、選好遺照」 張柏芝看透生死又成話題

張柏芝稱已看透生死。（取材自張柏芝微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 張柏芝在節目中透露，自己已提前請律師完成遺囑。

張柏芝在節目中透露，自己已提前請律師完成遺囑。 重點二： 她連告別式照片、服裝都先安排，盼減少家人負擔。

她連告別式照片、服裝都先安排，盼減少家人負擔。 重點三：面對生死她態度豁達，網友也讚她提前規劃很成熟。

香港資深影帝謝賢 （四哥）日前因肺炎病逝，享壽89歲，消息震驚演藝圈。隨著後事及遺產安排備受關注，張柏芝 過去在節目中談及自己早已立好遺囑的片段也再度引發討論。她坦言，不僅已完成遺囑，連身後要使用的照片、服裝都已事先安排，希望未來不要因財產問題造成家人紛爭。

張柏芝日前登上大陸綜藝節目「一路繁花2」，與何賽飛、劉嘉玲、劉曉慶 、寧靜等人聊天時，話題聊到遺囑。寧靜表示，不少華人社會認為談論遺囑相當忌諱，但她認為真正不吉利的是沒有提前做好安排。此時，張柏芝語出驚人地表示：「我的遺囑已經請律師全部寫好了。」讓在場來賓相當意外，劉嘉玲更忍不住反問：「會不會太早了？」

對此，張柏芝坦言，自己提前規畫身後事，並不是因為悲觀，而是不希望未來家人因財產問題發生爭執。她說：「我不想我離開的時候，看到大家為了錢，有一些不好看的爭執。」她也透露，除了遺囑之外，就連告別式要使用的照片、身後要穿的衣服都已經事先準備妥當，希望將一切安排完善，減輕家人的負擔。

張柏芝面對生死議題的豁達態度，也獲得其他來賓認同，寧靜大讚她想法成熟，不少網友也留言表示，「提前規劃才是對家人負責」、「能正視死亡其實很勇敢」、「一點都不晦氣，反而很有智慧」。

此外，張柏芝近年演藝事業依舊活躍，除了影視作品、綜藝節目及商業代言外，也累積可觀資產。根據陸媒報導，她在香港、北京及上海都持有房地產，加上多年來的演藝收入與投資，身家估計約10億元人民幣（約1.47億美元），財務狀況相當穩健。