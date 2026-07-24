我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

張柏芝沒現身 傳選擇「不入謝賢靈堂」 網掀另一種說法

娛樂新聞組／綜合報導
張柏芝是否現身送謝賢最後一程，引發網友猜測。（取材自微博）
張柏芝是否現身送謝賢最後一程，引發網友猜測。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：謝賢辭世後依遺願一切從簡，火化僅家屬送別。
  • 重點二：張柏芝是否現身靈堂傳出兩種版本，網路爭議不斷。
  • 重點三：謝家與張柏芝長年關係良好，外界關注其致意方式。

香港影壇傳奇謝賢辭世，據報導，謝家遵循謝賢生前「一切從簡」心願，在醫院告別後直接出殯及火化，20日火化僅前妻狄波拉、兒子謝霆鋒及女兒謝婷婷送別。網傳謝霆鋒前妻張柏芝20日零時現身謝家老宅外，在車上守候4小時後才叫自己的兒子Lucas、Quintus從後面小路進去給爺爺磕頭、燒紙，張柏芝則全程未入靈堂，引發兩極化看法；也有說法稱，張柏芝乘車從殯儀館後門步走入靈堂，獨自待3小時、跪60分鐘才離開。相關說法均未獲證實。

據網易報導，儘管謝家此次不設公開靈堂、不舉辦公開追思儀式，但網上仍廣泛流傳，稱張柏芝於追思期間搭乘黑色轎車抵達謝家附近，車輛在現場停留4小時，但她始終沒有公開現身，也未進入靈堂，而是等到深夜人潮散去後，安排兒子Lucas與Quintus由後方通道進入祭拜祖父，她本人則留在車內，最後默默離開。

支持這一說法的報導認為，張柏芝刻意避免成為媒體焦點，希望將外界關注留給逝者及謝家，因此選擇「不入靈堂」，被部分網友形容為「最有分寸的告別」。也有網友批評稱，謝賢如此照顧她，她卻連下車親自道別都不願意。

不過，另一批媒體及自媒體則提出完全不同的描述。相關文章稱，張柏芝身穿黑色素服低調進入靈堂，在現場停留約3小時，甚至一度跪在靈前長達1小時，向謝賢上香致意，離開時僅簡短表示「他是好爺爺」。另有報導稱，她在靈堂向謝賢表達感謝，感念對方多年來對自己的照顧，並。含淚說道：「於我而言，您一直是寬厚善良的長輩……從此你長眠我常念」。

由於兩種版本內容目前都未獲得證實，網友在網上吵翻天。儘管是否進入靈堂仍存在爭議，但多數報導認為，張柏芝與謝賢多年來維持良好關係，即使2011年與謝霆鋒離婚後，她仍持續讓兩名兒子與謝家保持往來，謝賢生前也曾多次公開稱讚張柏芝，肯定她照顧孩子的付出，鮮少在公開場合批評這位前媳婦，兩人情誼一直受到外界關注。

張柏芝是否現身送謝賢最後一程，引發網友猜測。（取材自微博）
張柏芝是否現身送謝賢最後一程，引發網友猜測。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 據報導，謝賢生前希望「一切從簡」，家屬依其心願在醫院告別後直接出殯及火化，20日火化時僅前妻狄波拉、兒子謝霆鋒及女兒謝婷婷送別。

  • 一種說法稱她在車內守候4小時，未進靈堂，僅安排兩子從後方通道祭拜；另一種則稱她低調入靈堂，停留約3小時，甚至跪靈致意，兩種版本都未證實。

  • 因她與謝賢、謝家多年互動良好，外界本就關注她如何送別；部分網友認為她有分寸，也有人批評她未親自道別，但多數報導仍指兩人情誼深厚。

謝賢 張柏芝 謝霆鋒

上一則

動漫展最大驚喜… 強尼戴普化身「小氣財神」嗆粉絲 全場笑翻

下一則

陳庭妮報喜生女 胡宇威進產房全程陪伴 當場升格女兒傻瓜

延伸閱讀

謝賢病逝死因曝光「不設靈堂直接火化」 巨星身後事超低調全程保密

謝賢病逝死因曝光「不設靈堂直接火化」 巨星身後事超低調全程保密
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
意難平… 謝賢曾落淚談謝霆鋒離婚 「為何走我老路」

意難平… 謝賢曾落淚談謝霆鋒離婚 「為何走我老路」

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴