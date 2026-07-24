張柏芝沒現身 傳選擇「不入謝賢靈堂」 網掀另一種說法

張柏芝是否現身送謝賢最後一程，引發網友猜測。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 謝賢辭世後依遺願一切從簡，火化僅家屬送別。

謝賢辭世後依遺願一切從簡，火化僅家屬送別。 重點二： 張柏芝是否現身靈堂傳出兩種版本，網路爭議不斷。

張柏芝是否現身靈堂傳出兩種版本，網路爭議不斷。 重點三：謝家與張柏芝長年關係良好，外界關注其致意方式。

香港影壇傳奇謝賢 辭世，據報導，謝家遵循謝賢生前「一切從簡」心願，在醫院告別後直接出殯及火化，20日火化僅前妻狄波拉、兒子謝霆鋒 及女兒謝婷婷送別。網傳謝霆鋒前妻張柏芝 20日零時現身謝家老宅外，在車上守候4小時後才叫自己的兒子Lucas、Quintus從後面小路進去給爺爺磕頭、燒紙，張柏芝則全程未入靈堂，引發兩極化看法；也有說法稱，張柏芝乘車從殯儀館後門步走入靈堂，獨自待3小時、跪60分鐘才離開。相關說法均未獲證實。

據網易報導，儘管謝家此次不設公開靈堂、不舉辦公開追思儀式，但網上仍廣泛流傳，稱張柏芝於追思期間搭乘黑色轎車抵達謝家附近，車輛在現場停留4小時，但她始終沒有公開現身，也未進入靈堂，而是等到深夜人潮散去後，安排兒子Lucas與Quintus由後方通道進入祭拜祖父，她本人則留在車內，最後默默離開。

支持這一說法的報導認為，張柏芝刻意避免成為媒體焦點，希望將外界關注留給逝者及謝家，因此選擇「不入靈堂」，被部分網友形容為「最有分寸的告別」。也有網友批評稱，謝賢如此照顧她，她卻連下車親自道別都不願意。

不過，另一批媒體及自媒體則提出完全不同的描述。相關文章稱，張柏芝身穿黑色素服低調進入靈堂，在現場停留約3小時，甚至一度跪在靈前長達1小時，向謝賢上香致意，離開時僅簡短表示「他是好爺爺」。另有報導稱，她在靈堂向謝賢表達感謝，感念對方多年來對自己的照顧，並。含淚說道：「於我而言，您一直是寬厚善良的長輩……從此你長眠我常念」。

由於兩種版本內容目前都未獲得證實，網友在網上吵翻天。儘管是否進入靈堂仍存在爭議，但多數報導認為，張柏芝與謝賢多年來維持良好關係，即使2011年與謝霆鋒離婚後，她仍持續讓兩名兒子與謝家保持往來，謝賢生前也曾多次公開稱讚張柏芝，肯定她照顧孩子的付出，鮮少在公開場合批評這位前媳婦，兩人情誼一直受到外界關注。

張柏芝是否現身送謝賢最後一程，引發網友猜測。（取材自微博）