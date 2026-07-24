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劉德華宣布2028年當導演 孵夢40餘載 首次給出時間表

娛樂新聞組／綜合報導
64歲的劉德華宣布自己「2028年一定會成為一個導演。（取材自微博）
64歲的劉德華宣布自己「2028年一定會成為一個導演。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：劉德華宣布將於2028年正式以導演身份出道。
  • 重點二：他透露已醞釀40餘年，近10年默默創作多個劇本。
  • 重點三：其導演處女作將避開警匪片，改拍更新鮮的故事。

64歲的劉德華要當導演了。7月22日晚，劉德華在一場活動中親口承諾：「我2028年一定會成為一個導演，大家放心」。這是劉德華繼早年多次流露導演夢之後，首次給出明確時間表，其40餘年的導演夢終將兌現。據悉，過去十年間他已默默創作了大量劇本，但刻意等待最成熟的時機才將其搬上銀幕。

據看看新聞報導，劉德華在活動上表示，在把2028年的演唱會好好唱完之後，就開始「當一次真真正正的導演」，他並指「我真的停了很久了，我也思考了很久了，應該是要往前面邁一步了。還不去做的話，大家可能就真的忘了我了」。

劉德華坦言始終在自省「大家喜歡我什麼」，直言粉絲長久的信任是自己職業路上的重要支撐。面對文娛行業新人輩出的現狀，他以一句「大家可以喜歡新人，但別忘了我」，表示自己會始終保留觀眾喜愛的特質，在持續自我更新的過程中守住初心底色。

對於60多歲依然主動跳出演員和歌手的舒適區，以導演身分重啟職業生涯，他直言，導演處女作不會拍自己演膩的警匪片，將探索更具新鮮感的故事。

劉德華在1981年考入香港無線電視（TVB）第10期藝員訓練班，當時20歲的他就想往導演、編劇方向發展。2005年，華語電影低迷期，他創辦「亞洲新星導」計畫，支持六位年輕導演拍攝電影，其中導演寧浩拿到300萬人民幣資金，拍攝了電影「瘋狂的石頭」，成為票房黑馬；劉德華又以監製身分參與「桃姐」等口碑佳作，積累了深厚片場經驗。

公開資料顯示，劉德華，1961年9月27日出生於香港，祖籍廣東江門荷塘鎮，華語影視男演員、流行樂歌手、電影製片人、作詞人。劉德華被稱為中國影壇的「勞模」，參演電影超百部，票房及口碑俱佳，曾三度獲得香港電影金像獎最佳男主角。

64歲的劉德華宣布自己2028年一定會成為一個導演。（取材自微博）
64歲的劉德華宣布自己2028年一定會成為一個導演。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他是在7月22日晚間的一場活動中親口承諾，表示自己2028年一定會成為一名導演，這也是他多年來首次明確給出導演計畫的時間表。

  • 劉德華表示會先把2028年的演唱會好好完成，再開始真正投入導演工作；他也坦言自己思考很久，認為現在是往前邁一步的成熟時機。

  • 內文指出，他近10年來已默默創作大量劇本，早年也曾支持年輕導演拍片，並以監製身分累積片場經驗，為日後執導打下基礎。

香港 劉德華

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