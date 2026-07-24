張凌赫「這一秒過火」虐戀名場面 洗手台強吻、霸氣護愛掀追劇熱

張凌赫劇中背負許多苦楚。(愛奇藝國際版提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《這一秒過火》以虐戀名場面掀起追劇熱潮。

《這一秒過火》以虐戀名場面掀起追劇熱潮。 重點二： 張凌赫王楚然演繹失散重逢與愛恨糾葛。

張凌赫王楚然演繹失散重逢與愛恨糾葛。 重點三：洗手台強吻、霸氣護愛等片段最受討論。

張凌赫 繼「逐玉」後再推虐戀新作「這一秒過火」，這次搭檔濃顏系女星王楚然組成「神顏CP」，兩人劇中從失散重逢、愛人變成哥哥未婚妻，到愛恨交織的情感糾葛，接連上演高能場面，讓劇集在愛奇藝國際版上線後迅速掀起追劇熱潮。

張凌赫飾演的慕容清嶧，原以為深愛的任素素早已離世，沒想到多年後竟再度與她相遇。然而，任素素此時已成為哥哥的未婚妻，這場意外重逢，也讓慕容清嶧壓抑多年的思念、怨恨與痛苦瞬間爆發。劇中一句「她活了，我瘋了」，更直接道盡角色失而復得後的複雜心境，台詞也迅速在社群平台引發討論。

隨著劇情熱度持續攀升，愛奇藝國際版整理出觀眾最常重看的「這一秒過火」3大名場面，排名第1的是第5集任素素霸氣護愛的橋段。面對慕容清嶧未婚妻的言語羞辱，任素素不僅沒有退縮，還直接出手替他討回公道，隨後擋在慕容清嶧面前說出「有我在，你別怕」，讓這段衝突瞬間從火藥味十足轉為霸氣護愛，也讓觀眾直呼過癮。

第2名則是第6集的下跪求情戲。為了讓復仇計畫順利進行，任素素不惜放下身段向慕容清嶧請求，希望他能按時將飛機交付航空學校。然而，慕容清嶧卻誤以為她是為了哥哥慕容清渝的前途才委屈自己，原本就剪不斷理還亂的情感，頓時又混入濃濃醋意，讓兩人的關係更加複雜。

排名第3的則是第3集洗手台旁的強吻戲。慕容清嶧終於認出方牧蘭就是任素素，曾經深愛的女人重新出現在眼前，卻也勾起他始終無法放下的背叛與傷痛，壓抑多年的情緒因此一口氣爆發。他將任素素拉到洗手台旁，強勢吻上對方，張凌赫與王楚然的身高差、近距離對視及充滿張力的情緒交鋒，讓這場戲迅速成為網友熱議片段。劇中「我好想你，想把你抽筋扒皮，挫骨揚灰」及「第一次吻你，就是這個味道」等台詞，也成為觀眾瘋傳的金句。

相較於充滿虐戀張力的熱門片段，張凌赫自己最喜歡的戲份，則是兩人尚未真正見面時，透過書信逐漸認識彼此的過程。他認為，那是慕容清嶧與任素素感情最純粹的階段，兩人雖然從未見面，卻在一封封書信往來中慢慢產生情愫。劇組更特別設計虛構空間，讓兩人彷彿隔著書信面對面交流，呈現出「尚未見面，卻已經愛上彼此」的微妙情感。

張凌赫自曝最喜歡的名場面是書信往返的時期。(愛奇藝國際版提供)

至於兩人真正相認的戲份，張凌赫與王楚然則笑稱，拍攝時的心情就像網友第一次見面。雖然兩人早已透過書信熟悉彼此，但真正面對面時，仍然帶著幾分陌生與好奇，反而讓這場重逢更添微妙氛圍。

王楚然則分享，自己最喜歡的甜蜜橋段，是任素素不慎受傷後，慕容清嶧細心替她包紮。面對任素素撒嬌要求把繃帶綁成蝴蝶結，兩人難得展現出虐戀主線之外的甜蜜互動，也成為她心中最甜的一段回憶。

除了劇情中的愛恨糾葛，最新曝光的試婚紗花絮也引發討論。王楚然穿上復古婚紗，在鏡前整理裙襬細節，張凌赫則換上剪裁合身的西裝，兩人並肩入鏡時，宛如從民國言情小說中走出的男女主角。劇中慕容清嶧拿著軟尺靠近任素素，作勢替她測量腰身，兩人距離拉近後，曖昧氣氛也跟著升溫。

張凌赫（右）與王楚然一起試婚紗也成為名場面之一。(愛奇藝國際版提供)

不過，鏡頭轉到戲外，張凌赫拿著軟尺胡亂比劃的模樣，卻與角色的冷峻氣場形成強烈反差，讓原本浪漫的婚紗花絮多了幾分可愛趣味。

「這一秒過火」的熱度也延燒到演藝圈，陳妍希近日公開分享追劇進度，大讚「「這一秒過火」真的好瘋、好上頭」，並透露自己已經追平進度。相關話題隨即引發討論，劇中飾演慕容清渝的付辛博也現身留言區回應「經鑒定，此安利真實有效」。

隨著劇情持續推進，慕容清嶧與任素素之間的愛恨糾葛仍不斷升溫，這對「神顏CP」接下來將如何面對感情、家族與復仇之間的重重衝突，也成為觀眾持續追劇的最大懸念。「這一秒過火」目前正在愛奇藝國際版熱播中。

張凌赫在劇中飾演慕容清嶧。(愛奇藝國際版提供)