曾捲「衣櫃抓姦」 61歲香港最美武打女星 曝凍齡近照

李賽鳳曾是香港最美武打女星。（螢幕截圖）

80年代紅極一時的香港 「最美武打女星」李賽鳳（Moon）回來了，當年歷經豪門婚姻破裂與「衣櫃抓姦」而淡出幕前的她，近日在社交平台大方分享隱居生活。61歲的她戴上毛線帽與黑框眼鏡、妝容簡單，對鏡頭露出自然笑容。照片曝光後引發熱議，不少網友讚她狀態凍齡、身材勻稱，還有人指她的五官與氣質撞臉范冰冰 。 61歲的李賽鳳在社交平台秀出最新近況。（取材自FB@Moon Lee Fans Page 李賽鳳)

綜合香港01等媒體報導，李賽鳳童年曾於台灣生活，15歲返港升學時被電視台導演發掘，參演「大地恩情之家在珠江」正式出道，後續主演「醉拳王無忌」、「越女劍」等劇。轉戰影壇主攻動作片後，她憑藉甜美外型和紮實舞蹈基礎，成為當年最具代表性的女打興，「天使行動」、「金牌師姐」及「霸王花」系列等作品，更讓她與胡慧中、楊麗菁、大島由加利等齊名。

李賽鳳拍戲時常親身完成高難度場面，1989年拍攝電影「獵魔群英」時不幸遇上嚴重爆炸意外，全身大面積燒傷，面部也險些毀容，休養後仍重新拍戲，直到90年代中期才逐漸減少幕前演出。

李賽鳳的感情路同樣波折。她30歲時曾低調與圈外男友結婚並育有一子，最終離婚收場。2001年，她再婚嫁給香港知名玩具商羅氏家族太子爺羅啟仁，隨夫移居美國。然而2007年，羅啟仁高調指控李賽鳳婚內出軌年僅20多歲的乾兒子，甚至出書大爆「衣櫃捉姦」細節；李賽鳳則堅決否認，反踢爆羅啟仁早與女下屬有染。雙方公開互相指責，離婚官司直到2011年才告一段落。

這場風波令李賽鳳選擇徹底淡出娛樂圈，她受訪時曾坦言：「豪門不好玩，我不相信愛情。」

如今洗盡鉛華的李賽鳳過著閒雲野鶴的生活。從她分享的動態可見，其喜歡逛市集、到河邊玩水、在自家花園種菜以及做運動，生活節奏緩慢寫意。網友也稱讚她狀態凍齡，仍然有昔日「最美武打女星」的影子。