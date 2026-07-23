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車評人怒槓「某明星」官威大 王一博粉絲炸鍋出征了

娛樂新聞組／即時報導
王一博是擁有賽車執照的職業車手。(取材自微博)
王一博是擁有賽車執照的職業車手。(取材自微博)

知名車評人閆闖22日發文吐槽中國超級跑車錦標賽(China GT)因「某個明星」參賽導致安保升級、家屬及工作人員證件審批收緊，還稱該明星「帶一群不會看賽車的假觀眾」，該言論被廣泛解讀為暗指參賽的明星車手王一博，引發大量粉絲回擊。

China GT 21日公布參賽名單，王一博將駕駛85號賽車出戰GT3組別。他的參賽讓賽事熱度暴漲、門票提前售罄。車評人閆闖22日發文吐槽賽事因該明星參賽大面積收緊證件，導致車隊技師、行政人員、理療師都無法正常入場。

閆闖特意提到與郭富城、吳彥祖、韓東君等明星同場時大家熱情交流，唯獨這位明星特殊，並稱其「上一次把摩托圈搞臭了」、「這省委書記來了也沒這麼大官威吧」。

多名自媒體博主在發布內容時，直接將閆闖暗指的明星確認為參賽車手王一博。王一博方並未有任何回應，但是粉絲率先參戰了。

有粉絲挖出閆闖不滿的真正原因，是他無法像以往低上座率時期那樣，以「刷臉」方式免費攜帶多名家屬進入圍場。也有部分車圈博主實名支持王一博粉絲，列舉閆闖與小米、蔚來等品牌的爭議。甚至他過去過失致人死亡的舊案也被掀出。

對此，閆闖回懟稱自己是付費參賽的上市公司老闆，吐槽的是賽事規則問題，並非網傳「想免票帶人進被拒」，還表示「永遠不會帶家人看全是腦殘粉的比賽」。

王一博是中國娛樂圈首位持有‌國際D級賽車執照‌的職業車手，他2024年首次參加GT3比賽就斬獲第二回合冠軍；2025賽季拿下China GT GT3組別冠軍，目前在2026賽季車手積分榜位列第6名，他將出戰24日至26日的China GT珠海站賽事。

王一博的參賽增加China GT熱度。(取材自微博)
王一博的參賽增加China GT熱度。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他主要不滿賽事因某位明星參賽而大幅升級安保，並收緊家屬與工作人員證件審批，導致技師、行政與理療人員都難以正常入場。

  • 因為China GT公布名單後，王一博確定以85號賽車參加GT3組別，且多名自媒體直接點名暗指他，讓外界幾乎一致認定閆闖所說的就是王一博。

  • 事件引發大量粉絲回擊，也有車圈博主聲援或批評雙方，甚至連閆闖過往與品牌爭議、舊案都被翻出，讓討論從賽事管理延燒到個人形象與網路論戰。

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