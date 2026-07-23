王祖賢賣巔峰時期肖像權 授權AI重現聶小倩經典神顏

王祖賢息影多年定居加拿大。（取材自微博）

「永遠的聶小倩」王祖賢 自2004年宣布息影後，便移居加拿大 溫哥華淡出螢光幕長達22年，但她的一舉一動至今仍是外界關注焦點。近日王祖賢突然刷爆各大社群網路。原來她將自己20至30歲最顛峰時期的肖像權，完整授權給網易旗下的線上遊戲「天下」，透過AIGC（AI生成內容）技術重現當年風靡亞洲的「聶小倩」等經典銀幕形象。

這項消息震撼娛樂圈與科技界，因為這不僅是港星完整AI肖像實現合規商業落地的標誌性案例，更標誌著一代傳奇女神正式「擁抱數位時代」。然而，當全網還沉浸在女神回歸的震撼與回憶殺中時，不少業內人士卻發現，王祖賢打響的這一槍，背後最高興的恐怕不是粉絲，而是影音平台巨頭「愛奇藝」。

時間倒回幾個月前的愛奇藝世界大會，當時愛奇藝大刀闊斧提出「百位藝人入駐AI藝人庫」、推行數位形象授權等政策，沒想到消息一出，隨即引爆全網怒火。社交媒體上鋪天蓋地全都是「愛奇藝瘋了」、「這是在端起毒藥一飲而盡」等酸言酸語與痛罵，認為科技侵蝕了傳統影視作品的人情味與溫度。

萬萬沒想到，短短幾個月過去，王祖賢竟用一次轟動全網的商業授權，替愛奇藝當年那場被全網圍攻的「瘋狂決定」，進行了一次最有力的平反與洗白。

事實上，外界常以為愛奇藝是在長視頻寒冬裡病急亂投醫，當初喊出那些看似冷酷、不討喜的科技口號，如今看來，不過是提前為整個影視產業撞響了轉型的警鐘。當「永遠的聶小倩」都選擇擁抱科技、將經典顏值封存於數位時代，無疑宣告了時代的洪流已不可逆轉。