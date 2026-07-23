中國影視圈天價片酬不再 巨星以前拿2億 如今縮水逾7成

中國影視圈天價片酬時代結束。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國影視頭部演員片酬自近2億元降至2500萬元封頂。

中國影視頭部演員片酬自近2億元降至2500萬元封頂。 重點二： 政策限薪、平台縮預算與AI衝擊共同壓低整體片酬。

政策限薪、平台縮預算與AI衝擊共同壓低整體片酬。 重點三：中腰部與群演收入驟減，行業流量至上模式明顯退潮。

中國影視圈長期存在的天價片酬現象出現劇烈變化。2026年7月最新的行業數據顯示，內娛頭部演員單部劇集的最高片酬，已從巔峰時期近2億元人民幣，大幅回落至2500萬元封頂，最高降幅高達87%。這項變化主要源於廣電總局等部門的政策硬約束、影視平台縮減預算、AI技術衝擊以及觀眾審美回歸等因素，讓內娛天價時代徹底落幕。

綜合媒體報導，數據顯示，各層級演員片酬均出現顯著下滑。超一線演員片酬從過往8000萬至2億元(約1181萬至2953萬美元)區間，降至1500萬至2500萬元(約221萬至369萬美元)，降幅約70%至87%；一線實力派則普遍落於2000萬至2500萬元，男演員片酬約為巔峰期的30%。中腰部演員受創尤深，二至三線演員同類角色酬勞從400萬至500萬元下滑至40萬至80萬元(約5.9萬至11.8萬美元)，降幅高達近九成，長劇配角拍數月到手僅剩3萬至8萬元。底層橫店群演日薪則低至80元(約11.8美元)，春節後有超60%的人處於零收入狀態。

此前，演員鄭爽拍攝「倩女幽魂」時通過陰陽合同拿走1.6億片酬，是目前有據可查的最高個案。周迅 「如懿傳」9500萬、楊爍「異鄉人」8750萬同樣是合規公開的高價案例。至於2億片酬是誰領的？網傳楊穎、劉濤都有此身價，但皆未獲得官方證實。

在新規落定後，2026年公開訊息裡，演員‌朱珠‌在「蜜語紀」就採用基礎片酬及劇集收益分紅的模式，最終總收益約2500萬，是目前明確達到該頂薪標準的演員。

報導指出，片酬大幅回落的核心原因，首先是政策規範落地。廣電總局明確規定整部劇集所有演員總片酬不得超過製作總成本的40%，主演片酬不得超過總片酬的70%，單集含稅不超過100萬元，單部總片酬上限5000萬元。

其次，愛奇藝、騰訊視頻、優酷等平台因虧損而收縮預算，2026年第1季長劇開機數較2022年峰值縮水近50%，不再為流量明星買單。

此外，AI技術的普及與觀眾理性的回歸亦扮演關鍵角色。AI微短劇市場占比已超九成，成本僅為真人劇的10%至20%，虛擬演員大量替代中低層演員。同時，觀眾對敷衍演技與流水線劇集不再買單，選角回歸演技本質。