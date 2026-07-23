中國影視圈天價片酬不再 巨星以前拿2億 如今縮水逾7成
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中國影視圈長期存在的天價片酬現象出現劇烈變化。2026年7月最新的行業數據顯示，內娛頭部演員單部劇集的最高片酬，已從巔峰時期近2億元人民幣，大幅回落至2500萬元封頂，最高降幅高達87%。這項變化主要源於廣電總局等部門的政策硬約束、影視平台縮減預算、AI技術衝擊以及觀眾審美回歸等因素，讓內娛天價時代徹底落幕。
綜合媒體報導，數據顯示，各層級演員片酬均出現顯著下滑。超一線演員片酬從過往8000萬至2億元(約1181萬至2953萬美元)區間，降至1500萬至2500萬元(約221萬至369萬美元)，降幅約70%至87%；一線實力派則普遍落於2000萬至2500萬元，男演員片酬約為巔峰期的30%。中腰部演員受創尤深，二至三線演員同類角色酬勞從400萬至500萬元下滑至40萬至80萬元(約5.9萬至11.8萬美元)，降幅高達近九成，長劇配角拍數月到手僅剩3萬至8萬元。底層橫店群演日薪則低至80元(約11.8美元)，春節後有超60%的人處於零收入狀態。
此前，演員鄭爽拍攝「倩女幽魂」時通過陰陽合同拿走1.6億片酬，是目前有據可查的最高個案。周迅「如懿傳」9500萬、楊爍「異鄉人」8750萬同樣是合規公開的高價案例。至於2億片酬是誰領的？網傳楊穎、劉濤都有此身價，但皆未獲得官方證實。
在新規落定後，2026年公開訊息裡，演員朱珠在「蜜語紀」就採用基礎片酬及劇集收益分紅的模式，最終總收益約2500萬，是目前明確達到該頂薪標準的演員。
報導指出，片酬大幅回落的核心原因，首先是政策規範落地。廣電總局明確規定整部劇集所有演員總片酬不得超過製作總成本的40%，主演片酬不得超過總片酬的70%，單集含稅不超過100萬元，單部總片酬上限5000萬元。
其次，愛奇藝、騰訊視頻、優酷等平台因虧損而收縮預算，2026年第1季長劇開機數較2022年峰值縮水近50%，不再為流量明星買單。
此外，AI技術的普及與觀眾理性的回歸亦扮演關鍵角色。AI微短劇市場占比已超九成，成本僅為真人劇的10%至20%，虛擬演員大量替代中低層演員。同時，觀眾對敷衍演技與流水線劇集不再買單，選角回歸演技本質。
最新行業數據顯示，頭部演員單部劇集片酬已由巔峰近2億元，大幅回落至2500萬元封頂，最高降幅達87%。 主因包括廣電總局等部門的政策硬約束、影視平台因虧損而縮減預算，以及AI技術普及與觀眾審美回歸，讓流量明星不再是唯一賣點。 過去鄭爽拍《倩女幽魂》傳出1.6億片酬，周迅《如懿傳》與楊爍《異鄉人》也屬高價案例；2026年公開訊息中，朱珠以分紅模式總收益約2500萬，接近新頂薪。
精華 FAQ
最新行業數據顯示，頭部演員單部劇集片酬已由巔峰近2億元，大幅回落至2500萬元封頂，最高降幅達87%。
主因包括廣電總局等部門的政策硬約束、影視平台因虧損而縮減預算，以及AI技術普及與觀眾審美回歸，讓流量明星不再是唯一賣點。
過去鄭爽拍《倩女幽魂》傳出1.6億片酬，周迅《如懿傳》與楊爍《異鄉人》也屬高價案例；2026年公開訊息中，朱珠以分紅模式總收益約2500萬，接近新頂薪。
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