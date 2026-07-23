李昀銳機上玩小鳥被直擊 下機後才知上熱搜…他懵了

李昀銳的游泳照健康又青春。（取材自微博）

男演員李昀銳日前搭乘飛機時，因專注擺弄空姐贈送的解壓小鳥玩具，低頭嘀咕「怎麼才能讓這不響了」，被鄰座乘客全程直擊，孩子氣的舉動被發帖分享後登上熱搜。由於飛行全程無網路信號，班機降落後李昀銳才被滿屏推送砸懵了，形成「天上歲月靜好、地上天塌了」的極致反差。

有網友22日在飛機公務艙偶遇身著黑色T恤的李昀銳，發現他正低頭研究一隻解壓玩具，並小聲嘀咕著嘗試讓玩具停止發出聲響。網友發文描述當下的情形，並後悔錯失簽名機會。

由於飛行全程無網路信號，李昀銳對網絡狂歡毫不知情，下機後才發現自己玩玩具一事已成為熱搜討論。於是李昀銳大方曬出玩具本尊：一只按壓肚子就會發出叫聲的可愛小鳥玩偶。該玩具造型獨特，頭頂只有寥寥幾根稀疏絨毛，呈現「潦草又呆萌」的畫風，還被網友調侃像裘千尺。

他發文表示刷到滿屏熱搜「又好笑又無奈」，並加碼分享了自己的金髮游泳照，健美的身材一覽無遺。與玩玩具的「幼態感」形成極大反差，網友們紛紛調侃這位一米八的冷臉帥哥實則是「幾百個月的寶寶」。

這只玩具是武漢方言文創玩偶，名叫「信鳥」，按壓它的肚子，就會說出地道的武漢話「信了你的邪」，網友偶遇李昀銳意外帶火同款解壓小鳥玩具被搶購一空。湖北文旅也被網友喊話，多生產這款文創產品接住天降流量。

李昀銳把玩「信鳥」意外掀起熱潮。（取材自微博）