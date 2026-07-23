李昀銳機上玩小鳥被直擊 下機後才知上熱搜…他懵了
男演員李昀銳日前搭乘飛機時，因專注擺弄空姐贈送的解壓小鳥玩具，低頭嘀咕「怎麼才能讓這不響了」，被鄰座乘客全程直擊，孩子氣的舉動被發帖分享後登上熱搜。由於飛行全程無網路信號，班機降落後李昀銳才被滿屏推送砸懵了，形成「天上歲月靜好、地上天塌了」的極致反差。
有網友22日在飛機公務艙偶遇身著黑色T恤的李昀銳，發現他正低頭研究一隻解壓玩具，並小聲嘀咕著嘗試讓玩具停止發出聲響。網友發文描述當下的情形，並後悔錯失簽名機會。
由於飛行全程無網路信號，李昀銳對網絡狂歡毫不知情，下機後才發現自己玩玩具一事已成為熱搜討論。於是李昀銳大方曬出玩具本尊：一只按壓肚子就會發出叫聲的可愛小鳥玩偶。該玩具造型獨特，頭頂只有寥寥幾根稀疏絨毛，呈現「潦草又呆萌」的畫風，還被網友調侃像裘千尺。
他發文表示刷到滿屏熱搜「又好笑又無奈」，並加碼分享了自己的金髮游泳照，健美的身材一覽無遺。與玩玩具的「幼態感」形成極大反差，網友們紛紛調侃這位一米八的冷臉帥哥實則是「幾百個月的寶寶」。
這只玩具是武漢方言文創玩偶，名叫「信鳥」，按壓它的肚子，就會說出地道的武漢話「信了你的邪」，網友偶遇李昀銳意外帶火同款解壓小鳥玩具被搶購一空。湖北文旅也被網友喊話，多生產這款文創產品接住天降流量。
他在公務艙低頭研究空姐送的解壓小鳥玩具，還小聲嘀咕想讓它不要再響，孩子氣畫面被鄰座乘客全程直擊並發文，因而迅速引發熱議。 因為班機飛行全程沒有網路信號，李昀銳在空中完全不知道外界討論，直到降落後才被滿屏推送震撼，對自己因玩玩具爆紅感到又好笑又無奈。 它是武漢方言文創玩偶「信鳥」，按壓肚子會說出「信了你的邪」，李昀銳曬出本尊後迅速帶動同款熱賣，網友還喊話湖北文旅加碼生產。
精華 FAQ
他在公務艙低頭研究空姐送的解壓小鳥玩具，還小聲嘀咕想讓它不要再響，孩子氣畫面被鄰座乘客全程直擊並發文，因而迅速引發熱議。
因為班機飛行全程沒有網路信號，李昀銳在空中完全不知道外界討論，直到降落後才被滿屏推送震撼，對自己因玩玩具爆紅感到又好笑又無奈。
它是武漢方言文創玩偶「信鳥」，按壓肚子會說出「信了你的邪」，李昀銳曬出本尊後迅速帶動同款熱賣，網友還喊話湖北文旅加碼生產。
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