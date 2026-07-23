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湯唯生下二寶 迎來兒子湊成「好」字 曬1家4口牽手照

記者陳穎／綜合報導
湯唯（左）升格二寶媽，右為老公南韓導演金泰勇。（取材自極目新聞）
湯唯（左）升格二寶媽，右為老公南韓導演金泰勇。（取材自極目新聞）

中國女星湯唯22日透過社群平台分享喜訊，宣布第二胎平安誕生，正式升格為一家四口。她在私人社群曬出一家人緊握雙手的溫馨照片，以及父親特地為新成員創作的畫作，字裡行間洋溢幸福氛圍。

湯唯在貼文中開心寫下：「Summer說：『馬』上開始一家四口的旅行啦！」以俏皮文字分享迎接新生命的喜悅，也透露女兒Summer已準備好迎接弟弟加入家庭。

根據「新浪娛樂」報導，湯唯此次迎來的是一名男寶寶，順利湊成「好」字，消息曝光後也吸引大批粉絲與演藝圈好友留言獻上祝福。

湯唯2014年與南韓導演金泰勇結婚，兩人因合作電影結緣，婚後感情穩定。2016年在香港生下女兒Summer，今年4月29日，湯唯在社交平台曬出一隻小馬駒照片宣布懷二胎喜訊：「是的，大大的意外，當然很開心，家裡要多匹小馬駒了，都很期待。」如今順利迎接兒子誕生，為家庭再添新成員，也讓不少粉絲紛紛送上恭賀。

公開資料顯示，湯唯，1979年10月7日出生於浙江省杭州市，畢業於中央戲劇學院導演系本科班，華語影視女演員。2004年，主演個人首部電影作品「警花燕子」，正式出道。2007年，因在李安電影中飾演王佳芝一角一舉成名。

女星湯唯升格二寶媽。（圖／Burberry提供）
女星湯唯升格二寶媽。（圖／Burberry提供）

精華 FAQ

  • 她在22日透過社群平台公布第二胎已平安誕生，正式成為一家4口，並以溫馨照片與文字分享迎接新成員的喜悅，讓粉絲一同感受她的幸福時刻。

  • 她在私人社群貼出一家人緊握雙手的照片，還有父親特地為新成員創作的畫作，並寫下女兒Summer準備開啟一家4口旅行的俏皮文字。

  • 湯唯2014年與南韓導演金泰勇結婚，2016年生下女兒Summer，今年4月29日曾宣布懷二胎，如今再添一名男寶寶，順利湊成「好」字。

南韓 湯唯

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