張凌赫新劇片頭AI生成沒誠意？ 劇方連夜用真人重拍

張凌赫、王楚然主演「這一秒過火」，由於片頭用AI製作引發爭議。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 張凌赫新劇《這一秒過火》因AI片頭被批廉價像PPT

張凌赫新劇《這一秒過火》因AI片頭被批廉價像PPT 重點二： 劇方深夜致歉並連夜重拍，改用真人實拍片頭。

劇方深夜致歉並連夜重拍，改用真人實拍片頭。 重點三：北京日報批評，問題在於濫用技術削弱長劇質感。

由張凌赫 、王楚然主演的民國劇「這一秒過火」上演後引爆禁忌戀話題，但因片頭採用AI生成畫面遭網友抨擊「廉價、像PPT」罵上熱搜。面對外界質疑聲浪，劇方21日深夜緊急發布聲明致歉，坦言當初考量不周，並宣布已連夜重新製作，全面替換為「真人實拍版」片頭以挽回觀眾口碑。

「這一秒過火」改編自匪我思存的小說，延續虐戀元素，張凌赫在劇中換上軍裝，化身為冷峻偏執的瘋批少爺「慕容清嶧」，面臨戀人任素素(王楚然飾)假死，並化名「方牧蘭」，成為哥哥的未婚妻，禁忌的叔嫂戀正式上演。該劇開播前，憑藉「水中濕身公主抱」等路透照引發關注。

張凌赫、王楚然主演「這一秒過火」，由於片頭用AI製作引發爭議。(取材自微博)

然而，劇集上線後，原版AI片頭因人物輪廓僵硬、光影具「塑料感」，且模糊呈現花海與水底沉沒等畫面，被觀眾吐槽毫無誠意。除了片頭爭議外，正片大量使用特寫鏡頭、慘白濾鏡及突兀音效，也被部分網友質疑鏡頭語言偏向短劇風格，導致評價兩極。

北京日報也發文批評，稱觀眾反感的並非AI技術本身，而是把技術當成遮羞布，以此消解長劇應有的質感和誠意。

「這一秒過火」官方微博 21日發文致歉，坦言片頭想用一段快速轉場的形式幫大家更快理解男女主的情感前史和少年時期的故事細節，還在其中埋了一些後續劇情的伏筆，「理想很豐滿，現實卻是因為這個形式引發了軒然大波，一切都是始料未及的。」

聲明表示，劇方已連夜重新製作片頭，新片頭用張凌赫和王楚然的實拍鏡頭還原民國宿命感，光影真實氛圍到位，第8、9集已率先完成更新。

「這一秒過火」片頭用AI製作引發討論。(視頻截圖)