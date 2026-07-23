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意難平… 謝賢曾落淚談謝霆鋒離婚 「為何走我老路」

娛樂新聞組／綜合報導
謝賢（右）曾經與兒子謝霆鋒同台。（翻攝自英皇娛樂微博）
謝賢（右）曾經與兒子謝霆鋒同台。（翻攝自英皇娛樂微博）

香港知名影星謝賢日前離世，享壽89歲。這位銀幕硬漢生前最難以釋懷的心結，莫過於兒子謝霆鋒與前妻張柏芝的離婚經歷。謝賢曾自責落淚：「為什麼霆鋒會跟著走我的老路，這是不是上天對我有一點偏見？」面對兩代人相似的離異結局，謝賢將關愛全數寄託於孫兒，遺囑中高達90%的遺產留給張柏芝撫養的Lucas與Quintus。  

謝賢一生有過兩段婚姻，均以和平離婚收場。他曾於電視採訪及「魯豫有約」等節目中透露，看到謝霆鋒重複自己的人生選擇，是他身為孤獨老人久久難以撫平的創傷。謝賢直言，自己在與狄波拉離婚後，謝霆鋒結婚不久也離婚，「我覺得我很對不起他。」  

香港知名影星謝賢離世，享壽89歲。(取材自微博)
香港知名影星謝賢離世，享壽89歲。(取材自微博)

謝霆鋒與張柏芝於2006年結婚、2011年宣告離婚，育有長子Lucas與次子Quintus，婚後孩子主要隨張柏芝生活。謝賢生前對張柏芝照顧家庭的付出給予高度肯定，大讚她是好媽媽，不僅未阻攔長輩探視，還會主動安排孫子與謝家保持聯繫、精心準備節日禮物。張柏芝在獲悉前公公訃聞後，已將個人社交平台頭像換成黑色以示悼念。  

港媒指出，謝賢生前已完成遺產分割，其遺產價值超過1億港元(包含房產、股票、投資及版權)。謝賢認為兒女謝霆鋒與謝婷婷已有獨立事業收入，因而將90%遺產留給需要照顧的兩名孫子，剩餘10%由兩名子女平分。據悉，在謝賢病重之際，張柏芝特地安排在澳洲留學的大兒子Lucas提前返港，陪伴爺爺走完人生最後一程。

謝霆鋒和張柏芝一家合照。（取材自大風新聞）
謝霆鋒和張柏芝一家合照。（取材自大風新聞）

精華 FAQ

  • 謝賢最難釋懷的是謝霆鋒與張柏芝離婚，因為他覺得兒子重演了自己的人生路，曾自責落淚，認為這是自己對不起兒子的地方。

  • 港媒指出，謝賢認為謝霆鋒與謝婷婷已有獨立收入，因此將約90%遺產留給需要照顧的Lucas與Quintus，剩餘10%再由兩名子女平分。

  • 謝賢生前大讚張柏芝是好媽媽，感謝她願意讓謝家探視孫子並維持聯繫；得知訃聞後，張柏芝也把社交平台頭像改成黑色致意。

香港 謝霆鋒 張柏芝

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