意難平… 謝賢曾落淚談謝霆鋒離婚 「為何走我老路」

謝賢（右）曾經與兒子謝霆鋒同台。（翻攝自英皇娛樂微博）

香港 知名影星謝賢日前離世，享壽89歲。這位銀幕硬漢生前最難以釋懷的心結，莫過於兒子謝霆鋒 與前妻張柏芝 的離婚經歷。謝賢曾自責落淚：「為什麼霆鋒會跟著走我的老路，這是不是上天對我有一點偏見？」面對兩代人相似的離異結局，謝賢將關愛全數寄託於孫兒，遺囑中高達90%的遺產留給張柏芝撫養的Lucas與Quintus。

謝賢一生有過兩段婚姻，均以和平離婚收場。他曾於電視採訪及「魯豫有約」等節目中透露，看到謝霆鋒重複自己的人生選擇，是他身為孤獨老人久久難以撫平的創傷。謝賢直言，自己在與狄波拉離婚後，謝霆鋒結婚不久也離婚，「我覺得我很對不起他。」

香港知名影星謝賢離世，享壽89歲。(取材自微博)

謝霆鋒與張柏芝於2006年結婚、2011年宣告離婚，育有長子Lucas與次子Quintus，婚後孩子主要隨張柏芝生活。謝賢生前對張柏芝照顧家庭的付出給予高度肯定，大讚她是好媽媽，不僅未阻攔長輩探視，還會主動安排孫子與謝家保持聯繫、精心準備節日禮物。張柏芝在獲悉前公公訃聞後，已將個人社交平台頭像換成黑色以示悼念。

港媒指出，謝賢生前已完成遺產分割，其遺產價值超過1億港元(包含房產、股票、投資及版權)。謝賢認為兒女謝霆鋒與謝婷婷已有獨立事業收入，因而將90%遺產留給需要照顧的兩名孫子，剩餘10%由兩名子女平分。據悉，在謝賢病重之際，張柏芝特地安排在澳洲留學的大兒子Lucas提前返港，陪伴爺爺走完人生最後一程。

謝霆鋒和張柏芝一家合照。（取材自大風新聞）