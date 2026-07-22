台玻總裁夫人爆料王菲找巫師作法張柏芝 邱瓈寬放話：太欠揍要告

謝霆鋒（右）與王菲復合。(摘自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 徐莉玲發文指張柏芝遭謝霆鋒與王菲聯手傷害。

徐莉玲發文指張柏芝遭謝霆鋒與王菲聯手傷害。 重點二： 她更爆料王菲找黑道與巫師作法對付張柏芝。

她更爆料王菲找黑道與巫師作法對付張柏芝。 重點三：邱瓈寬轉發痛批內容造謠，揚言提告下架。

香港影帝謝賢（四哥）16日因肺炎病逝，享壽89歲。前兒媳張柏芝 得知噩耗後，第一時間將社群平台頭像換成全黑圖片悼念，並聯繫正在澳洲留學的大兒子謝振軒（Lucas）緊急返港，陪伴爺爺走完人生最後一程。然而，台玻總裁夫人、學學文創創辦人徐莉玲22日深夜在臉書發文，指控張柏芝當年遭前夫謝霆鋒 及王菲 聯手算計，引發外界熱議。

徐莉玲在臉書發文表示：「近日媒體都在報導謝賢老先生過世的消息，對於我這一個多年來關愛、同情張柏芝的支持者，我想表達一番心裡話。柏芝，妳太苦了！疼愛妳的公公已經走了，妳可以放下了！」

她接著寫道：「這段婚姻中，妳為謝家生了幾個非常優秀的孩子，妳也代替離異多年的謝霆鋒盡孝20年了。這些年妳明明知道，當年的離異原因，都是謝霆鋒及王菲在妳們婚姻存續期間，兩人私下互通、聯手密謀對妳造成的傷害。一直到近年，王菲又找黑道及巫師作法，對妳的身體、精神造成恐怖傷害，逼得妳身心俱疲，才40多歲就準備好遺書，妳還有什麼看不透、看不開的呢？」

徐莉玲也勸張柏芝別再等待「渣男」及「剋夫兩次的惡女」分手，並寫道：「別再等渣男及那位剋夫兩次的惡女分手了，他們不是強調『真愛不需名分』嗎？妳走出來吧！放過自己，也放過妳的孩子們，妳們都太苦了，我們旁觀者都看不下去了！」

張柏芝。(摘自Instagram)

最後，她也向張柏芝送上祝福：「不管妳再嫁，或單身到老，都不要再與他們聯繫、糾纏了！飛向自由，擁抱妳應得的幸福與善待！在天堂的四哥公公也會贊成的！我們成千上萬的粉絲等著妳的好消息！記得我的話：世界上有良心的好男人多得是！我們很多人都在集氣為妳加油！」

徐莉玲的貼文曝光後引發熱議。曾擔任王菲經紀人的邱瓈寬也轉發該貼文，大怒質疑內容真實性，並表示：「這是假帳號？真造謠詆毀？共同朋友們可以出來辨釋一下！？水軍、我看多了⋯欠揍成這樣的少呀⋯同事們快處理吧！」她隨後又留言說：「這也不止告不告的問題？不快下架⋯⋯⋯⋯」。

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謝賢（四哥）辭世於7月16日因肺炎病逝，享壽89歲。(摘自微博)

台玻總裁夫人、學學文創創辦人徐莉玲22日深夜在臉書上發文踢爆幕後真相。(摘自臉書)