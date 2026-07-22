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謝賢生前心疼張柏芝 澄清：沒對王菲不滿 兒子開心即可

香港新聞組／即時報導
謝霆鋒（右圖）、王菲（左圖）和張柏芝三人感情糾葛多年。（取材自微博）
謝霆鋒（右圖）、王菲（左圖）和張柏芝三人感情糾葛多年。（取材自微博）

謝賢一生對一對子女謝霆鋒與謝婷婷疼愛有加，更曾公開表示，自己這輩子最成功的「代表作」其實是兒子謝霆鋒。隨著謝賢離世的消息傳出，他與謝霆鋒之間由疏離走向親密的父子深情，以及他過往對前兒媳張柏芝的高度讚賞與心疼、對王菲親自澄清無不滿的真實看法，再次成為外界緬懷與熱烈討論的焦點話題。

綜合媒體報導，雖然謝賢對兒子的感情生活向來給予充分自由，但談及謝霆鋒與張柏芝離婚一事，謝賢心中仍難掩遺憾。他曾因想到兒子所經歷的婚姻波折而感觸落淚，並透露謝霆鋒其實非常疼愛孩子，每次父子分別時，兩個孫子都極為不捨得與爸爸道別。

在謝霆鋒與張柏芝的婚姻關係中，謝賢對前兒媳張柏芝的人品、孝順以及對家庭照顧的付出，始終給予極高評價。謝賢曾多次公開大讚張柏芝是一位稱職的好媽媽，並透露兩人離婚後，張柏芝依然主動讓孩子與謝家保持緊密聯繫。每當謝賢想念孫子時，張柏芝非但從不阻攔，還會主動安排見面。看到張柏芝獨自一人辛苦撫養兩個孩子，謝賢坦言相當心疼，甚至曾感性表示看到張柏芝的辛勞會忍不住流淚，更曾帶著愧疚說過「覺得自己對不起他們三個」，表達出對張柏芝與兩個孫子一路走來的無限心疼與不捨。

另一方面，即便謝霆鋒後來與王菲實現「世紀復合」，謝賢也從未在公開場和批評過王菲。面對外界的種種揣測與誤解，謝賢過去接受採訪時曾親自澄清，強調自己並非「不喜歡王菲」，外界之所以會有此誤會，僅是因為彼此私下接觸不多。對於兒子的感情選擇，謝賢展現出十分開明的父親風範，認為這是謝霆鋒的私人事務，只要兒子生活得開心即可。談及「鋒菲復合」，謝賢亦豁達地表示，兒子現在過得這麼開心，背後一定有其原因。

謝賢對前兒媳張柏芝（見圖）的人品、孝順以及對家庭照顧的付出，始終給予極高評價。（...
謝賢對前兒媳張柏芝（見圖）的人品、孝順以及對家庭照顧的付出，始終給予極高評價。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 因為他看到張柏芝在離婚後獨自照顧兩個孩子十分辛苦，還主動維持謝家與孫子的聯繫，所以曾感性表示覺得自己對不起她們三人，心中充滿不捨。

  • 謝賢多次公開稱讚張柏芝是稱職的好媽媽，也肯定她孝順、顧家，並在離婚後仍讓孩子與謝家保持緊密互動，展現出非常成熟與負責任的一面。

  • 謝賢曾親自澄清自己並非不喜歡王菲，只是平時私下接觸不多，並強調兒子的感情屬於私人事務，只要謝霆鋒生活開心，他就會尊重與支持。

王菲 謝霆鋒 張柏芝

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