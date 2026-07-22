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張柏芝遺囑內容曝光：不願家人為錢撕破臉

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

記者陳穎／即時報導
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

香港資深影帝謝賢（四哥）日前因肺炎病逝，享壽89歲，消息震驚演藝圈。隨著後事及遺產安排備受關注，張柏芝過去在節目中談及自己早已立好遺囑的片段也再度引發討論。她坦言，不僅已完成遺囑，連身後要使用的照片、服裝都已事先安排，希望未來不要因財產問題造成家人紛爭。

張柏芝日前登上大陸綜藝節目「一路繁花2」，與何賽飛、劉嘉玲劉曉慶、寧靜等人聊天時，話題聊到遺囑。寧靜表示，不少華人社會認為談論遺囑相當忌諱，但她認為真正不吉利的是沒有提前做好安排。此時，張柏芝語出驚人地表示：「我的遺囑已經請律師全部寫好了。」讓在場來賓相當意外，劉嘉玲更忍不住反問：「會不會太早了？」

對此，張柏芝坦言，自己提前規劃身後事，並不是因為悲觀，而是不希望未來家人因財產問題發生爭執。她說：「我不想我離開的時候，看到大家為了錢，有一些不好看的爭執。」她也透露，除了遺囑之外，就連告別式要使用的照片、身後要穿的衣服都已經事先準備妥當，希望將一切安排完善，減輕家人的負擔。

張柏芝面對生死議題的豁達態度，也獲得其他來賓認同，寧靜大讚她想法成熟，不少網友也留言表示，「提前規劃才是對家人負責」、「能正視死亡其實很勇敢」、「一點都不晦氣，反而很有智慧」。

此外，張柏芝近年演藝事業依舊活躍，除了影視作品、綜藝節目及商業代言外，也累積可觀資產。根據陸媒報導，她在香港、北京及上海都持有房地產，加上多年來的演藝收入與投資，身家估計約10億元人民幣（約1.47億美元），財務狀況相當穩健。

精華 FAQ

  • 她表示這不是悲觀，而是希望提前把身後事交代清楚，避免自己離開後，家人因財產分配或其他安排產生爭執，也能減輕家屬負擔。

  • 張柏芝透露，除了遺囑已交由律師處理，她連告別式要用的照片、以及身後要穿的衣服都先準備好，希望一切都能有條不紊。

  • 報導稱她在香港、北京、上海持有房產，加上多年演藝收入與投資，身家約10億元人民幣；不少網友認為她提前規劃很成熟，也很負責。

張柏芝 劉曉慶 劉嘉玲

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