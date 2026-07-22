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周星馳嚴選 中國前職業球員孫子七成「功夫女足」幕後王牌

娛樂新聞組／綜合報導
周星馳(左)找來前職業女足球員孫子七助陣。(取材自微博)
周星馳(左)找來前職業女足球員孫子七助陣。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

周星馳籌備近30年的女足題材電影《功夫女足》終於上映，前大連女足球員孫子七不僅擔任技術指導，也親自參演並協助主演完成真實足球動作。

港星周星馳暌違七年推出的新片「功夫女足」上映後票房持續飆升，不僅再度掀起「星爺熱」，片中飾演「娥眉隊」7號主力球員「妍姝」的中國大陸前職業女足球員孫子七（本名孫芷琪）也意外成為焦點。她原本只是劇組技術指導，卻一路從幕後走到幕前，不僅負責訓練張小斐、迪麗熱巴等主演，還親自披掛上陣演出，成為全片真實足球場面的重要推手。

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文章摘要整理：

周星馳籌備近30年的女足題材電影《功夫女足》終於上映，前大連女足球員孫子七不僅擔任技術指導，也親自參演並協助主演完成真實足球動作。

孫子七原是大連女足職業球員，退役後原本與演藝圈毫無交集。她透露，當初只是抱著「試試看」的心態投遞履歷，收到片方面試通知時，還一度懷疑是詐騙，沒想到最後竟從2萬名報名者中脫穎而出，不僅獲得演出機會，更被周星馳委以重任。

日前電影在深圳舉行路演時，周星馳特別向觀眾介紹說：「子七不只是演員，還是我們劇組的技術指導。」原來，她除了飾演「娥眉隊」7號球員「妍姝」，更肩負全片足球動作指導工作，每天帶著張小斐、迪麗熱巴等主演進行長達七、八小時的密集訓練，從基本踢球姿勢、傳接球到場上跑位都親自示範，讓演員逐步建立職業球員的動作習慣。也因此片中絕大多數比賽畫面都是真實上場完成，而非大量依賴替身或特效。

其實，「功夫女足」是周星馳埋藏近30年的夢想。據北京青年報報導，他早在1998年就萌生拍攝女足電影的念頭，隔年大陸女足闖進世界盃決賽，更讓他確立創作方向。不過，受限當時電影技術與製作條件，最終只能先拍攝2001年的經典作品「少林足球」，但「心中這團火永不熄滅」。直到2023年正式宣布開拍「功夫女足」，這個多年的夢才終於得以實現。

精華 FAQ

  • 她原本只是劇組技術指導，後來不但親自參與演出，還飾演「娥眉隊」7號主力球員「妍姝」，同時負責全片足球動作訓練與場面把關。

  • 孫子七原是大連女足退役球員，起初只是抱著試試看的心態投履歷，甚至懷疑面試通知是詐騙，最後卻從2萬名報名者中成功入選。

  • 因為這其實是他埋藏近30年的夢想，早在1998年就想拍女足電影，後來先完成《少林足球》，直到2023年才正式開拍《功夫女足》。

周星馳 迪麗熱巴

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