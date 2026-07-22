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謝賢離世 佘詩曼曬昔日合照悲讚：暖男超級有風度

記者廖福生／綜合報導
佘詩曼(右)分享與謝賢(左)生前合作點滴。(取材自微博)
佘詩曼(右)分享與謝賢(左)生前合作點滴。(取材自微博)

香港傳奇影星「四哥」謝賢日前離世，享壽89歲，消息一出震驚中港台演藝圈。曾與謝賢合作港劇「賭城群英會」的香港視后佘詩曼，稍早也在Instagram曬出兩人昔日拍攝花絮影片發文哀悼，感性揭露謝賢私下不為人知的「暖男」一面。

佘詩曼感性表示，非常幸運能有機會與四哥合作，「他是一位非常值得我們學習的前輩，十分敬業，也很願意跟後輩分享經驗；對自己要求很高，但同時又風趣幽默、超級有風度。」外界常只看到四哥在螢幕上瀟灑桀驁的形象，但私下的他卻是毫無架子、提攜後輩不遺餘力的紳士。

談及當年合作時的趣事，佘詩曼回憶道，自己曾開玩笑請教四哥該如何才能成為「千王之王」，「他立刻叫我拿副撲克牌過來，說要親自傳授我幾招，我還記得他說『最重要的是擺Pose姿勢要帥！』」說罷便在現場興致勃勃地手把手教學，展現出極具個人魅力的幽默與風趣。

不僅片場互動隨和，謝賢在劇組殺青當天的舉動更是暖哭佘詩曼。她透露殺青當天，高齡的謝賢特地親自準備並送上一束鮮花，並親口對她說「很高興能一起合作」。這份細膩與滿滿的儀式感讓佘詩曼深受感動，直呼：「他真的名副其實是一位暖男！」文章一出也吸引大批網友留言，一同悼念這位一代影壇巨星。

精華 FAQ

  • 因為她曾與謝賢合作港劇《賭城群英會》，得知他離世後，她特地在Instagram分享昔日合照與拍攝花絮影片，表達不捨與哀悼。

  • 她稱謝賢非常敬業，願意與後輩分享經驗，對自己要求很高，同時又風趣幽默、超級有風度；私下毫無架子，還很照顧後輩。

  • 在劇組殺青當天，謝賢特地親自準備並送上花束，還對她說很高興一起合作，這份細膩與儀式感讓她感動不已，直呼他是暖男。

香港 賭城

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