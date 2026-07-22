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張凌赫念1句笑10秒… 「這一秒過火」台詞土上熱搜 王楚然也破功

娛樂新聞組／綜合報導
「這一秒過火」主打張凌赫(左)和王楚然(右)的「極致虐戀」。(取材自微博)
「這一秒過火」主打張凌赫(左)和王楚然(右)的「極致虐戀」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《這一秒過火》因「土到掉渣」的台詞與分集標題引爆討論，張凌赫、王楚然拍攝時多次笑場，反而讓花絮比正片更吸睛。

當紅大陸男星張凌赫搭王楚然主演的民國虐戀劇「這一秒過火」近日開播，原本主打「恨海情天」與「極致虐戀」，沒想到真正先火出圈的不是劇情，而是一連串被網友形容「土到掉渣」的台詞，包括「第一次吻你就是這個味道」、「她活了，我瘋了」等，濃濃的古早霸總文學風格讓「張凌赫和王楚然都繃不住了」衝上熱搜，花絮甚至比正片更有討論度。

隨著幕後花絮曝光，觀眾發現，最受折磨的不只是追劇觀眾，連兩位主演都頻頻被台詞「擊潰」。拍攝時，張凌赫才念完一句「她活了，我瘋了」，下一秒就忍不住笑場；面對「抽筋扒皮、挫骨揚灰」等台詞，更是笑到停機、手心冒汗，平均念一句台詞就要笑上十秒。而王楚然原本努力維持情緒，卻常常和張凌赫一對視就破功，只好轉頭憋笑，拍攝現場笑聲不斷。

其中，第三集強吻戲中「第一次吻你就是這個味道」，更被網友封為全劇「最燙嘴台詞」，有人笑說彷彿瞬間穿越回十多年前的QQ空間霸總小說，「土味濃度直接爆表」。另一句「她活了，我瘋了」也意外洗版社群，有人認為角色情緒飽滿，也有人吐槽「到底誰寫的」、「聽到瞬間出戲」。

除了劇中台詞，劇集分集標題同樣沒逃過網友調侃。「我要你對我稱臣求饒」、「這次你逃不掉了」、「你總是狠不下心」等句子，被形容像短影音平台常見的霸總廣告文案；原著經典台詞「苦果亦是果」，甚至被網友惡搞改成「紅果亦是果」，暗酸整部劇拍出了免費短劇的既視感。

不過，也有另一派觀眾認為，「這一秒過火」已經走到「土到極致就是潮」新境界。還有人說，雖然台詞讓人哭笑不得，但張凌赫、王楚然一邊努力維持角色、一邊瘋狂笑場的反差感，反而替全劇製造不少話題，值得追下去。

幕後花中，張凌赫(左二)和王楚然(左一)忍不住頻頻笑場。(取材自微博)
幕後花中，張凌赫(左二)和王楚然(左一)忍不住頻頻笑場。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為劇中台詞被網友形容土味濃厚、像古早霸總小說，例如「她活了，我瘋了」等句子引發大量討論，連主演笑場花絮都比正片更受關注。

  • 張凌赫念完台詞常忍不住笑場，遇到誇張句子甚至笑到停機；王楚然則常因對視破功，只好轉頭憋笑，讓現場充滿笑聲。

  • 不少人吐槽台詞太燙嘴、太像短影音霸總文案，分集標題也被嫌像廣告詞；但也有人認為它已達到「土到極致就是潮」的反效果魅力。

張凌赫

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