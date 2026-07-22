帥不過3秒…黃子韜演唱會脫衣秀肌肌 驚覺「褲鏈沒拉」秒變搞笑現場

黃子韜是圈內公認的真性情。(取材自微博)

大陸男星黃子韜向來以真性情、毫無偶像包袱的風格深受粉絲喜愛。近日在「未來紀元」巡迴演唱會成都站上，他再次展現「帥氣與搞笑只隔著一條拉鍊」獨特魅力。原本一場熱血沸騰的舞台表演，竟因「沒有拉褲鏈」演變成全場爆笑名場面，相關話題登上熱搜，引發全網瘋狂討論。

演唱會當晚，黃子韜在唱到高潮曲目時順勢脫掉上衣大秀健壯肌肉，引得台下尖叫連連。然而這份高光時刻並未維持多久，他低頭時突然發現自己的牛仔褲拉鍊竟忘了拉。但他並未慌亂遮掩或中斷演出，而是舉著麥克風一臉震驚地反問台下，「我剛才一直這樣唱完整段的嗎？」隨後他一邊拉上拉鍊，一邊自嘲是「喝水太多導致褲子鬆懈」，還笑著拜託現場粉絲「幫忙保守秘密」，順勢把鍋甩給現場導演沒及時提醒，將一場社死危機化解為全場喜劇彩蛋。

對此，網友紛紛笑稱，「這哥簡直擺脫不了『帥不過3秒』搞笑男宿命」，還有現場觀眾調侃當晚大家都超級忙，台上黃子韜在狂秀肌肉，台下粉絲則全神貫注幫他盯褲鏈。

面對鋪天蓋地的討論，黃子韜次日在直播時依然理直氣壯地回應，「穿牛仔褲拉鍊沒拉咋了，就是為了放鬆一下」，真性情再次讓網友笑翻。

黃子韜在台上突然發現自己的牛仔褲拉鍊忘了拉。(取材自微博)