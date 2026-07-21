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3年送走十多位香港影壇重量級人物 成龍微博成追思錄

娛樂新聞組／綜合報導
成龍(左)曬出和謝賢的昔日舊照。（取材自微博）
成龍(左)曬出和謝賢的昔日舊照。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：成龍近三年微博幾乎成為悼念港星的追思錄。
  • 重點二：他接連送別鄭佩佩、元奎、蔡瀾等多位故友。
  • 重點三：頻繁告別老友讓他更珍惜當下，也感嘆時代落幕。

資深港星謝賢離世後，71歲功夫巨星成龍第一時間在微博發文悼念，曬出兩人舊照，追憶自己還是武行新人時，曾受到「四哥」謝賢提攜與照顧，字裡行間滿是不捨。然而，有網友整理成龍近三年的微博後發現，除了新片宣傳外，帳號幾乎被一篇篇悼念故友的文章占滿，短短三年間已送別十多位香港影壇重量級人物，也讓不少人感嘆，成龍的微博宛如香港電影黃金年代的「追思錄」。

回顧近幾年，成龍接連發文送別多位摯友。2024年，先後悼念有「一代俠女」之稱的鄭佩佩、元家班師兄元奎，以及資深演員李麗麗；2025年，美食家兼作家蔡瀾辭世，成龍更形容對方是自己的「半個師父」，感謝對方在人生與工作上給予許多啟發；到了2026年，又陸續送別資深武術指導袁祥仁、武打明星梁小龍、傳奇電影製片施南生，以及近日離世的謝賢。每一次發文，他都會分享與故友相識、合作的點滴，文字平實卻真摯，也讓外界看見這群昔日並肩打拚的港片人之間深厚的情誼。

頻繁面對老友離世，也讓成龍對人生有了更深體悟。他曾公開表示，「人終有一死，人終會老去。」並透露自己早已預錄一首「告別歌」，希望等到自己離世那一天才公開播放。他坦言，如今更懂得珍惜眼前人，「有什麼話現在就要說，要做的事馬上去做，不要再去想未知的明天」。

成龍接連送別昔日戰友，也引發網友熱議。不少人感慨，這些悼文紀錄的不只是朋友離世，更映照出香港電影黃金年代逐漸走向尾聲。從演員、武術指導到幕後製片，一位位代表性人物相繼謝幕，也讓許多影迷直呼，「看到成龍發悼文，彷彿又送走了一個時代。」

成龍(左)的微博宛如香港電影黃金年代的「追思錄」，圖為他和施南生合影。（取材自微...
成龍(左)的微博宛如香港電影黃金年代的「追思錄」，圖為他和施南生合影。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因為他近3年的發文除了新片宣傳外，幾乎都在悼念離世友人，且多為香港影壇重量級人物，累積下來就像替黃金年代留下的一本追思紀錄。

  • 文中提到他在2024年悼念鄭佩佩、元奎與李麗麗，2025年悼念蔡瀾，2026年又送別袁祥仁、梁小龍、施南生與謝賢，名單已超過10位。

  • 他表示人終有一死，也會慢慢老去，因此早已預錄告別歌，並提醒自己與他人要珍惜眼前人，有話立刻說、有事馬上做，不要再拖延。

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