周星馳引杜甫詩句悼謝賢 昔零片酬挺「少林足球」再掀熱議

周星馳2000年籌備「少林足球」時，認定謝賢是飾演片中大反派「強雄」不二人選。（取材自豆瓣電影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 周星馳在社群引用杜甫詩句，悼念謝賢並致敬前輩風采。

周星馳在社群引用杜甫詩句，悼念謝賢並致敬前輩風采。 重點二： 謝賢傳出辭世後，其演藝人生與港片經典角色再受追憶。

謝賢傳出辭世後，其演藝人生與港片經典角色再受追憶。 重點三：昔日他零片酬力挺少林足球，幕後義氣故事再掀熱議。

香港 資深影帝謝賢（四哥）傳出辭世消息，曾和他合作經典喜劇片「少林足球」的周星馳 ，特別在社群平台引用唐詩發文悼念，並致以敬意，「影帝謝賢，一路好走。」

正在宣傳新片「功夫女足」的周星馳，在文中引用唐代詩人杜甫「飲中八仙歌」的名句「舉觴白眼望青天，皎如玉樹臨風前」。原詩本為描繪名士崔宗之舉杯傲視青天、風姿俊逸的瀟灑醉態，周星馳藉由此詩，精準勾勒出謝賢貫穿一生的傲骨、坦蕩與瀟灑風采，短短數字盡顯對這位前輩的景仰。

隨著影迷追憶謝賢的演藝生涯，一段他昔日力挺周星馳拍攝「少林足球」的幕後佳話也再次受到關注。

周星馳2000年籌備「少林足球」時資金並不充裕，整部電影製作預算僅約1000萬港幣（約127.5萬美元）。儘管資源有限，周星馳仍認定謝賢是飾演片中大反派「強雄」的不二人選，並開出100萬港幣（約12.75萬美元）片酬邀請加盟。然而，謝賢當時並未立刻答應，還幽默表示，「這點錢還不夠我女朋友買一個包」。

原本外界認為兩人合作恐無望，但周星馳展現誠意再次登門拜訪，並特地帶著外型酷似李小龍 的演員陳國坤同行，展示片中向李小龍致敬的片段。謝賢看完後大為驚訝，直呼「竟然有這麼像的人」。

由於謝賢生前與李小龍交情深厚，受到這份熱情所打動，隨即點頭接演，更傳出他因此決定零片酬挺身出演，以實際行動向摯友致敬。

此外，也有說法指出，當年周星馳承受極大資金與壓力，部分演員對飾演反派有所顧慮。身為影壇重量級前輩的謝賢義氣相挺，化身為經典角色「強雄」，為港片留下難忘的一筆。這段充滿江湖情義的故事，也隨著四哥離世成為影迷津津樂道的港片記憶。

周星馳2000年籌備「少林足球」時，認定謝賢是飾演片中大反派「強雄」不二人選。（取材自豆瓣電影）