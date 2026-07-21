我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

林青霞代管謝賢遺產？影迷會駁斥：可信度幾乎為零

謝賢離世 當年離婚甄珍飆車上山暴哭 闢謠劉家昌橫刀奪愛

記者廖福生／即時報導
甄珍與謝賢曾有過一段婚姻。（取材自臉書）
甄珍與謝賢曾有過一段婚姻。（取材自臉書）

香港影帝謝賢於7月16日因肺炎病逝，享壽89歲。縱橫演藝圈數十年，他一生感情世界同樣備受外界關注，向來以風流形象聞名的他，過去卻曾坦言，自己真正公開承認的感情其實不算多，僅有2段婚姻及5段重要戀情，其中最讓他難以忘懷的，正是與甄珍的婚姻畫下句點時的心碎時刻。

謝賢9年前曾登上節目「天下第一Friend」，罕見細數人生中的幾位重要女性。他透露，第一任摯愛是已淡出演藝圈的女星嘉玲，但因自己年輕時玩心重，最終無疾而終；之後與蕭芳芳交往時，他則盛讚對方是難得的好女人，甚至自認主動提出分手，是因不願耽誤女方青春，還笑稱自己當年「做了一件很偉大的事」。

至於最轟動的一段戀情，莫過於與甄珍的婚姻。兩人交往4年後步入禮堂，未料婚姻僅維持1年便宣告結束。謝賢曾坦承，當年簽下離婚文件後，獨自開車前往山上，在無人的地方放聲痛哭，不斷告訴自己「都過去了，不要再想」，足見這段感情對他的打擊之深。

即使婚姻破局，謝賢對舊愛依舊展現豁達態度。外界長年認為劉家昌是介入兩人婚姻的關鍵人物，但謝賢曾公開替劉家昌澄清，表示對方與甄珍早在自己之前便已相識，並非外界所說的「橫刀奪愛」，展現大器風範。

1979年，謝賢與狄波拉再組家庭，兩人育有謝霆鋒及謝婷婷，一家四口曾是演藝圈知名家庭。不過婚姻維持多年後，兩人在31年前宣布離婚，卻沒有因此撕破臉，反而成為演藝圈少見的和平分手典範。

狄波拉後來與新加坡籍機師江耀城再婚，據傳當年謝賢甚至親自擔任證人，還幽默催促前妻趕緊簽字，笑說：「不然人家改變主意了怎麼辦？」一句玩笑話逗樂眾人。離婚後兩人依舊保持良好關係，狄波拉慶生時，謝賢更曾與前妻及現任丈夫同框合影，留下演藝圈經典畫面，也讓外界讚他是難得一見的「最佳前任」。

精華 FAQ

  • 報導除了提到謝賢7月16日因肺炎病逝、享壽89歲，也回顧他生前的重要感情經歷，特別是與甄珍離婚時的痛苦，以及與狄波拉離婚後仍能維持友好關係。

  • 他曾說簽下離婚文件後，獨自開車到山上，在無人的地方放聲痛哭，並反覆告訴自己都過去了不要再想，顯示這段婚姻結束對他打擊很深。

  • 謝賢曾公開替劉家昌澄清，表示對方與甄珍早在他之前就已相識，並不是外界所說的橫刀奪愛，展現他對舊情與舊人的大器與豁達。

劉家昌 香港

上一則

謝賢最轟動名場面：記者會怒甩「他」一巴掌 勸架人眼鏡都飛了

延伸閱讀

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶
謝賢最轟動的「爺孫戀」小49歲CoCo曾被爆拿2000萬分手費

謝賢最轟動的「爺孫戀」小49歲CoCo曾被爆拿2000萬分手費
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
片場驚聞老友謝賢病逝 成龍：當武行就受他照顧

片場驚聞老友謝賢病逝 成龍：當武行就受他照顧

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
余文樂(左)與王棠雲宣布離婚。(圖／寰亞提供)

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

2026-07-20 02:14

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝