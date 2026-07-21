謝賢離世 當年離婚甄珍飆車上山暴哭 闢謠劉家昌橫刀奪愛

甄珍與謝賢曾有過一段婚姻。（取材自臉書）

香港 影帝謝賢於7月16日因肺炎病逝，享壽89歲。縱橫演藝圈數十年，他一生感情世界同樣備受外界關注，向來以風流形象聞名的他，過去卻曾坦言，自己真正公開承認的感情其實不算多，僅有2段婚姻及5段重要戀情，其中最讓他難以忘懷的，正是與甄珍的婚姻畫下句點時的心碎時刻。

謝賢9年前曾登上節目「天下第一Friend」，罕見細數人生中的幾位重要女性。他透露，第一任摯愛是已淡出演藝圈的女星嘉玲，但因自己年輕時玩心重，最終無疾而終；之後與蕭芳芳交往時，他則盛讚對方是難得的好女人，甚至自認主動提出分手，是因不願耽誤女方青春，還笑稱自己當年「做了一件很偉大的事」。

至於最轟動的一段戀情，莫過於與甄珍的婚姻。兩人交往4年後步入禮堂，未料婚姻僅維持1年便宣告結束。謝賢曾坦承，當年簽下離婚文件後，獨自開車前往山上，在無人的地方放聲痛哭，不斷告訴自己「都過去了，不要再想」，足見這段感情對他的打擊之深。

即使婚姻破局，謝賢對舊愛依舊展現豁達態度。外界長年認為劉家昌 是介入兩人婚姻的關鍵人物，但謝賢曾公開替劉家昌澄清，表示對方與甄珍早在自己之前便已相識，並非外界所說的「橫刀奪愛」，展現大器風範。

1979年，謝賢與狄波拉再組家庭，兩人育有謝霆鋒及謝婷婷，一家四口曾是演藝圈知名家庭。不過婚姻維持多年後，兩人在31年前宣布離婚，卻沒有因此撕破臉，反而成為演藝圈少見的和平分手典範。

狄波拉後來與新加坡籍機師江耀城再婚，據傳當年謝賢甚至親自擔任證人，還幽默催促前妻趕緊簽字，笑說：「不然人家改變主意了怎麼辦？」一句玩笑話逗樂眾人。離婚後兩人依舊保持良好關係，狄波拉慶生時，謝賢更曾與前妻及現任丈夫同框合影，留下演藝圈經典畫面，也讓外界讚他是難得一見的「最佳前任」。