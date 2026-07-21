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謝賢最轟動名場面：記者會怒甩「他」一巴掌 勸架人眼鏡都飛了

記者陳穎／即時報導
香港一代紅星謝賢離世，享年89歲。(中通社)
香港一代紅星謝賢離世，享年89歲。(中通社)

香港影壇傳奇「四哥」謝賢7月16日因肺炎病逝，享壽89歲，消息直到20日才曝光。他生前率性直言的作風令人印象深刻，其中最受外界關注的事件之一，莫過於2015年為無線節目「四個小生去旅行」宣傳時，當眾掌摑曾江，引發演藝圈震撼，也成為香港娛樂圈經典話題。

「四個小生去旅行」由謝賢、胡楓、曾江及Joe Junior共同主持，四人於2015年5月前往俄羅斯莫斯科拍攝16天外景。拍攝期間，曾江因痛風發作需拄拐杖行走，之後又在騎乘越野車時發生意外，不僅流鼻血長達4小時，還一度住院治療，最後必須坐輪椅完成剩餘拍攝行程。

不過，謝賢始終認為曾江是在「裝病」，兩人因此埋下心結。同年8月節目舉行記者會時，現場原本還替謝賢補慶祝79歲生日，他與俄羅斯舞者共舞，氣氛相當歡樂，沒想到活動進行到一半風雲變色。

謝賢突然在台上公開質疑曾江經常藉故坐輪椅、不願參與行程，更直言對方流鼻血4小時「令人難以置信」，情緒愈說愈激動，最後當場出拳並掌摑曾江。胡楓上前勸架時還被波及，眼鏡也因此被打飛。謝賢當時更激動表示：「大家都讓你欺負，但我不會讓你欺負。」畫面曝光後迅速引發外界熱議。

事後謝賢透露，除了拍攝期間的不愉快之外，更讓他耿耿於懷的是替節目配音時，曾江曾抱怨因他配音速度較慢，害大家無法提早收工，讓他覺得遭到當眾羞辱，因此情緒在記者會全面爆發。

直到2018年，謝賢出席活動時才改口表示，當年的掌摑事件其實是配合節目宣傳安排的橋段，「只是演戲」。同年底，謝賢、胡楓與曾江更一同現身好友吳啟明餐廳開幕活動，三人有說有笑、開心合影，證明彼此已放下心結、冰釋前嫌。

胡楓當時還笑著分享，原本是自己打算作東請客，但最後由謝賢搶著埋單，他打趣說：「四哥住億萬豪宅，我只住幾百萬的房子，當然吃四哥的。」一句玩笑話，也為這段曾轟動一時的恩怨畫下圓滿句點。

精華 FAQ

  • 最轟動的事件是2015年《四個小生去旅行》宣傳記者會上，謝賢在台上當眾掌摑曾江，甚至情緒激動出拳，連上前勸架的胡楓眼鏡都被打飛。

  • 風波源自拍攝節目期間的摩擦，謝賢認為曾江在痛風、流鼻血與坐輪椅等狀況上「裝病」，之後配音時又覺得自己被抱怨與羞辱，情緒因此爆發。

  • 有，謝賢在2018年改口稱當年只是配合宣傳的橋段，之後三人更一同出席好友餐廳開幕活動，互動有說有笑並開心合影，顯示已冰釋前嫌。

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