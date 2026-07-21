謝賢最轟動名場面：記者會怒甩「他」一巴掌 勸架人眼鏡都飛了

香港一代紅星謝賢離世，享年89歲。(中通社)

香港 影壇傳奇「四哥」謝賢7月16日因肺炎病逝，享壽89歲，消息直到20日才曝光。他生前率性直言的作風令人印象深刻，其中最受外界關注的事件之一，莫過於2015年為無線節目「四個小生去旅行」宣傳時，當眾掌摑曾江，引發演藝圈震撼，也成為香港娛樂圈經典話題。

「四個小生去旅行」由謝賢、胡楓、曾江及Joe Junior共同主持，四人於2015年5月前往俄羅斯 莫斯科拍攝16天外景。拍攝期間，曾江因痛風發作需拄拐杖行走，之後又在騎乘越野車時發生意外，不僅流鼻血長達4小時，還一度住院治療，最後必須坐輪椅完成剩餘拍攝行程。

不過，謝賢始終認為曾江是在「裝病」，兩人因此埋下心結。同年8月節目舉行記者會時，現場原本還替謝賢補慶祝79歲生日，他與俄羅斯舞者共舞，氣氛相當歡樂，沒想到活動進行到一半風雲變色。

謝賢突然在台上公開質疑曾江經常藉故坐輪椅、不願參與行程，更直言對方流鼻血4小時「令人難以置信」，情緒愈說愈激動，最後當場出拳並掌摑曾江。胡楓上前勸架時還被波及，眼鏡也因此被打飛。謝賢當時更激動表示：「大家都讓你欺負，但我不會讓你欺負。」畫面曝光後迅速引發外界熱議。

事後謝賢透露，除了拍攝期間的不愉快之外，更讓他耿耿於懷的是替節目配音時，曾江曾抱怨因他配音速度較慢，害大家無法提早收工，讓他覺得遭到當眾羞辱，因此情緒在記者會全面爆發。

直到2018年，謝賢出席活動時才改口表示，當年的掌摑事件其實是配合節目宣傳安排的橋段，「只是演戲」。同年底，謝賢、胡楓與曾江更一同現身好友吳啟明餐廳開幕活動，三人有說有笑、開心合影，證明彼此已放下心結、冰釋前嫌。

胡楓當時還笑著分享，原本是自己打算作東請客，但最後由謝賢搶著埋單，他打趣說：「四哥住億萬豪宅，我只住幾百萬的房子，當然吃四哥的。」一句玩笑話，也為這段曾轟動一時的恩怨畫下圓滿句點。