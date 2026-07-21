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慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

娛樂新聞組／即時報導
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

經典永遠不會褪色。為慶祝新片「功夫女足」票房衝破15億人民幣大關，同時適逢經典喜劇電影「少林足球」上映25周年，64歲的「星爺」周星馳日前在片場給全球影迷送上了一份重量級超級驚喜——親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。

影片中，滿頭銀髮的星爺雖然身穿隨性便服，但當熟悉的音樂節奏一響起，他立刻秒入狀態。標誌性的抖肩、擺胯與精準卡點，將那股看似無厘頭卻又極具感染力的「我跳我的」鬆弛氣場發揮得淋漓盡致。令人驚嘆的是，星爺的動作神態與25年前幾乎分毫不差，瞬間帶領無數觀眾重回2001年那個狂熱的夏天，引爆全網懷舊熱潮。

這段短短數十秒的花絮片段一經曝光，迅速登上熱搜，引發跨世代的情懷共振。不少明星藝人和網紅紛紛加入翻跳行列，連外送員、街舞社團與廣大的網友們也開啟花式接力，展現出周星馳喜劇無可比擬的國民統治力。

不少網友直呼，「這一跳，把25年前的青春全找回來了」、「歲月改變了星爺的頭髮，但沒有改變他的喜劇節」，還有人感嘆，「別人的青春是回憶，星爺的青春是經典」。

當年「少林足球」中醬爆一句「我從來沒有放棄成為一個偉大音樂家的理想」，道出了無數小人物的追夢心聲。如今25年過去，新片「功夫女足」同樣延續了草根逆風翻盤的喜劇內核。星爺的這一跳，跳出的不僅是滿滿的回憶殺，更是那份歲月洗禮後依然未曾改變的喜劇初心與追夢熱忱。

精華 FAQ

  • 他是為慶祝新片《功夫女足》票房突破15億人民幣，同時紀念《少林足球》上映25周年，特別親自復刻當年爆紅的經典舞步，送給全球影迷一份驚喜。

  • 因為周星馳動作神態幾乎與25年前一模一樣，搭配熟悉音樂後立刻勾起大批觀眾回憶，讓影片迅速登上熱搜，形成跨世代的懷舊共鳴。

  • 不少網友直呼青春回來了，還有明星、網紅、外送員與街舞社團跟著翻跳接力，顯示周星馳喜劇依然具有強大號召力與國民級影響力。

周星馳

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