謝賢病逝死因曝光「不設靈堂直接火化」 巨星身後事超低調全程保密

謝賢因肺炎病逝。(摘自微博)

香港 影壇傳奇「四哥」謝賢辭世，享壽89歲。港媒披露，謝賢其實已於7月16日因肺炎病逝，家屬依照他的遺願，待完成所有身後事後才對外公布消息。20日上午，他以本名「謝家鈺」在香港粉嶺和合石火葬場低調完成火化，兒子謝霆鋒 與女兒謝婷婷隨後透過社群平台證實父親離世，消息令各界深感不捨。

近年來，謝賢因年事已高，健康狀況備受關注，平時多以輪椅代步。據報導，他因肺炎住院治療後病情惡化，於16日安詳離世。得知父親病危後，原本在中國大陸籌備演唱會的謝霆鋒緊急返港，長居加拿大的謝婷婷也火速趕回香港，兄妹倆陪伴父親走完人生最後一程。

謝家此次遵循謝賢生前「一切從簡」的心願，以香港俗稱的「院出」方式處理後事，也就是不設靈堂、不舉辦公開追思儀式，僅在醫院完成簡單告別後直接出殯及火化，全程不對外開放弔唁，希望將最後的道別留給至親家人。

20日火化當天，包括前妻狄波拉、兒子謝霆鋒及女兒謝婷婷皆現身送別，神情凝重地陪伴四哥走完人生最後一段旅程。從病逝到完成火化僅歷時數日，家屬低調完成所有後事，也讓謝賢依照自己的意願，平靜且有尊嚴地告別人生。事實上，「院出」近年也是不少香港名人選擇的身後安排方式，包括黃霑、倪匡等人都曾採取相同形式，以最簡單、莊重的方式走完人生最後一程。