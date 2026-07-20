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片場驚聞老友謝賢病逝 成龍：當武行就受他照顧

記者陳穎／即時報導
成龍分享和謝賢年輕的合照，弔唁好友。(摘自成龍微博)
成龍分享和謝賢年輕的合照，弔唁好友。(摘自成龍微博)

香港影壇傳奇「四哥」謝賢20日驚傳辭世，享壽89歲，消息由兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷透過社群平台證實，引發演藝圈一片哀悼。與謝賢相識數十年的國際巨星成龍，也第一時間發文追思，回憶兩人多年交情，字句流露不捨。

成龍在微博分享一張與謝賢年輕時的合照，透露自己是在拍片現場得知噩耗，當下心情十分沉重。他表示，兩人相識已有數十年，回想自己還是武術替身時，謝賢早已是當紅巨星，卻始終對後輩十分照顧。後來彼此在演藝圈並肩走過許多歲月，留下無數珍貴回憶。成龍感性寫下，正如謝霆鋒所說，希望大家永遠記得謝賢風度翩翩、瀟灑自信的模樣。

謝霆鋒20日同步在微博與Instagram發布聲明，證實父親離世。他表示，謝賢一生都將最好的狀態留給觀眾，即使面對人生低潮，也始終堅持站在鏡頭前，並引用父親生前常掛在嘴邊的話「The Show Must Go On（演出必須繼續）」。他也希望外界不要過度悲傷，而是將父親燦爛的笑容與迷人的風采永遠珍藏在心中。

港媒另指出，謝賢日前因病住院，一度陷入昏迷並送進加護病房治療，但仍憑藉堅強意志撐到謝霆鋒18日自中國返港，父子見上最後一面後，才在家人陪伴下安詳離世。

至於外界關心的遺產安排，據「香港文匯報」報導，謝賢留下的房產、股票、投資及版權等資產總值逾1億港元。他生前已完成遺囑規劃，其中約九成遺產將留給兩名孫子Lucas（謝振軒）與Quintus（謝振南）。

精華 FAQ

  • 成龍表示自己是在拍片現場突然得知謝賢病逝，當下心情十分沉重。他隨後在微博貼出兩人年輕合照，並感謝謝賢當年在他還是武術替身時對後輩的照顧。

  • 謝霆鋒20日同步在微博與Instagram發表聲明，證實父親離世。他強調父親總把最好狀態留給觀眾，也引用「The Show Must Go On」，盼外界記住其笑容與風采。

  • 據報導，謝賢留下的房產、股票、投資與版權等資產總值逾1億港元。他生前已立好遺囑，約9成遺產留給孫子Lucas與Quintus，由林青霞代為保管，其餘由子女繼承。

成龍 謝霆鋒 微博

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