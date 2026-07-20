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謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

記者陳穎／即時報導
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

謝賢因肺炎辭世後僅4天即完成火化，謝霆鋒與謝婷婷緊急返港送別；謝家依其生前意願以「院出」方式低調辦喪，未設靈堂與公開儀式。

香港資深影帝謝賢（四哥）辭世，享壽89歲。根據香港媒體報導，謝賢於7月16日因肺炎病逝，並於20日以本名「謝家鈺」在香港粉嶺和合石火葬場完成火化，家屬全程低調處理後事，直到儀式結束後，兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷才透過社群平台對外證實噩耗，引發各界不捨與哀悼。

謝賢因年事已高，身體狀況屢受關注，平日外出多需依靠輪椅代步。消息指出，他於本月16日因肺炎離世後，原本正在大陸籌備演唱會的謝霆鋒，立即中斷工作返港；長年定居加拿大的謝婷婷也火速返港，兄妹倆陪伴父親走完人生最後一程。

據悉，謝家此次依照謝賢生前意願，以香港俗稱的「院出」方式辦理喪事，也就是不設靈堂、不舉辦公開追思或公祭，僅在醫院完成簡單告別儀式後，便直接安排出殯與火化，將最後的時光留給至親家人，整個過程相當低調。

20日火化當天，除了謝霆鋒、謝婷婷之外，謝賢前妻狄波拉也現身送別，眾人神情凝重，默默陪伴四哥走完人生最後一段路。從離世到火化僅歷時數日，家屬迅速完成後事，也讓謝賢得以依照自己的心願，平靜且有尊嚴地告別人生。

「院出」近年逐漸成為香港不少知名人士選擇的身後安排方式，包括已故作家倪匡及填詞人黃霑等人，都曾採用相同形式，不設大型告別式，而是以簡單、莊重的方式，讓家人在私密氛圍中完成最後的送別。

精華 FAQ

  • 根據報導，謝賢是在7月16日因肺炎病逝，並於20日在香港粉嶺和合石火葬場完成火化，從離世到火化僅相隔4天。

  • 因謝賢驟然離世，謝霆鋒立即中斷在大陸籌備演唱會的工作返港，長住加拿大的謝婷婷也火速回港，兄妹倆陪伴父親走完人生最後一程。

  • 謝家依照謝賢生前意願採「院出」方式辦喪，不設靈堂、不辦公開追思，僅做簡單告別後直接出殯火化，希望將最後時光留給至親，低調且有尊嚴。

香港 加拿大 謝霆鋒

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