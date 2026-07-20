謝賢走在世界盃結束這天 網友追憶「少林足球」台詞：你怎麼跟我鬥

謝賢在「少林足球」中飾演大反派「強雄」。(取材自微博)

2026世界盃決賽落幕這天，港星謝霆鋒宣布爸爸謝賢辭世。不少網友追憶「少林足球」的反派強雄，回憶謝賢經典台詞：「球證、旁證、主辦、協辦，所有單位全都是我的人，你怎麼跟我鬥？」

「少林足球」是謝賢與周星馳少數合作的電影之一，謝賢戲分雖然不多，但留下不少令人印象深刻的幕後故事。

當時已淡出演藝圈的謝賢，原本對接演「少林足球」興趣不大。據傳是周星馳親自出面邀請，最後成功促成合作。

周星馳在「少林足球」DVD導演講評中，特別稱讚謝賢的專業表現。其中一場強雄與少林足球隊見面的戲，謝賢在66歲時一字不漏背完整段對白，而且幾乎一次拍成，讓周星馳印象深刻。

電影開場有一幕，強雄把腳踩在吳孟達頭上擦鞋。據流傳的幕後故事，謝賢當時曾覺得這樣演會不會太過火，還詢問是否要刪除這段；吳孟達則認為角色需要這種羞辱感，最後保留拍攝，也成為塑造反派的重要橋段。

周星馳後來曾在導演講評中表示，謝賢將角色的高傲、冷酷與壓迫感表現得非常自然，因此幾乎不用刻意修飾，就能呈現理想效果。

「少林足球」最終成為香港電影代表作之一，時間走到2026年，謝賢跟吳孟達已離開人世，周星馳則拍出了「功夫女足」，致敬自己曾經的經典。