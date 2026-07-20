謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
香港資深影帝、有「四哥」之稱的謝賢驚傳於今（20日）離世，享壽89歲。根據香港「星島頭條」獨家報導，謝賢離世後，正在中國舉行巡演的兒子謝霆鋒已第一時間緊急返港，處理父親後事；而定居加拿大的女兒謝婷婷，也預計返港送父親最後一程。
報導指出，謝賢生前曾交代身後事，希望一切從簡，因此家屬將遵從其遺願，低調辦理喪禮，不對外舉行大型公開儀式。
謝賢縱橫香港影壇超過一甲子，是粵語片黃金年代代表人物，憑藉「千王之王」、「萬水千山總是情」等經典作品深植人心，更於2022年以電影「殺出個黃昏」奪得香港電影金像獎最佳男主角，成為金像獎史上最高齡影帝，演藝成就備受肯定。
謝賢與前妻狄波拉育有一子一女，分別為謝霆鋒與謝婷婷，雖然近年鮮少公開露面，但一舉一動仍備受外界關注。如今傳出離世消息，震驚香港演藝圈，也讓不少影迷深感不捨。
報導指出，謝賢生前曾交代身後事希望一切從簡，因此家屬將遵從其遺願，低調辦理喪禮，不會對外舉行大型公開儀式。 謝霆鋒因正在中國巡演，已第一時間緊急返港處理父親後事；定居加拿大的謝婷婷也預計返港，陪父親走完最後一程。 謝賢縱橫影壇超過一甲子，是粵語片黃金年代代表人物，曾以《殺出個黃昏》奪下2022年香港電影金像獎最佳男主角，成為史上最高齡影帝。
精華 FAQ
報導指出，謝賢生前曾交代身後事希望一切從簡，因此家屬將遵從其遺願，低調辦理喪禮，不會對外舉行大型公開儀式。
謝霆鋒因正在中國巡演，已第一時間緊急返港處理父親後事；定居加拿大的謝婷婷也預計返港，陪父親走完最後一程。
謝賢縱橫影壇超過一甲子，是粵語片黃金年代代表人物，曾以《殺出個黃昏》奪下2022年香港電影金像獎最佳男主角，成為史上最高齡影帝。
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