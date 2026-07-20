王楚然「這一秒」獲封「天選旗袍美人」 新劇卻因「這原因」挨轟

王楚然在新劇中的旗袍造型，獲讚溫婉與冷豔兼具。(取材自微博)

中國人氣男星張凌赫 與王楚然主演的民國虐戀劇「這一秒過火」日前開播，隨即登頂雙平台熱度榜，其中，王楚然的旗袍造型掀起熱烈討論，「讓王楚然穿旗袍的是天才」火速衝上熱搜，讓她獲封「天選旗袍美人」。不過，劇集也因AI片頭與畫面質感引發爭議，口碑呈現兩極，成為暑期檔最受關注的新劇之一。

「這一秒過火」改編自匪我思存同名小說，由易軍執導，張凌赫飾演慕容清嶧，王楚然則一人分飾藥商千金「任素素」與復仇歸來的「方牧蘭」，講述一段交織家族恩怨、愛情與復仇的民國虐戀。王楚然從溫婉柔弱的千金小姐，到冷冽決絕的復仇者，角色反差鮮明，也成為全劇最大亮點。

劇組特別為王楚然量身打造32套手工訂製旗袍，融合蘇繡、緙絲等非遺工藝，她憑藉172公分高䠷身材、古典舞底子，以及直角肩、天鵝頸等優越體態，將旗袍穿出溫婉與冷豔兼具的東方韻味，網友大讚「每一幀都像電影海報」、「根本是為旗袍而生」。

除了王楚然的旗袍美學引爆話題，該劇首播成績也相當亮眼，不僅雙平台熱度同步登頂，貓眼劇集熱度榜、豆瓣即時熱門劇榜也名列前茅，男女主角角色熱度更在開播20分鐘內雙雙破億，展現強大號召力。

然而，高熱度背後卻伴隨不少批評聲浪。開播後，片頭因大量採用AI生成畫面衝上熱搜，正片甚至標註「視效製作，非真實拍攝」，讓不少觀眾質疑製作誠意。許多人認為AI畫面人物邊緣生硬、光影不自然，與劇中民國亂世的氛圍格格不入，甚至形容充滿「塑膠感」，像是短劇或遊戲畫面。 「這一秒過火」片頭因大量採用AI生成畫面衝上熱搜。(取材自微博)

此外，不少觀眾也批評全劇濾鏡過白、大量使用特寫與大光圈鏡頭，整體充滿「短劇感」，再加上配樂、剪輯及部分台詞表現，都被認為少了長劇應有的質感，甚至有人直言「導演拍得不如路透」。尤其先前曝光的「雨中共傘」、「濕身公主抱」等路透畫面曾大獲好評，正片播出後更引發「路透比正片還美」的討論。相關話題引發關注。