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翹臀是真的…孟子義當眾掀裙 闢謠「墊屁股」造假曲線

娛樂新聞組／綜合報導
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孟子義穿長裙參加活動，又差點絆倒。（取材自微博）
孟子義穿長裙參加活動，又差點絆倒。（取材自微博）

中國女星孟子義近日現身成都出席精品活動，因裙襬過長不慎踉蹌險些跌倒，引發全網驚呼。不過，向來直率的她不僅憑藉超強核心力迅速穩住重心，面對近期網路熱議的「墊屁股」身材造假質疑，她更當場大方掀起白裙一角，露出緊身褲下的肌肉線條，用超辣反擊與有驚無險的插曲再度引爆熱搜。

當天，孟子義以一身米白色緞面V領修身長裙驚艷亮相，清冷高智的「豪門千金感」瞬間拉滿。然而在活動現場，她原本用手提著裙襬走路，但為了向熱情的粉絲揮手打招呼，下意識放下了裙襬。怎料裙子過長，她剛走兩步就被絆了一下，差點當場跪倒，所幸她反應迅速，化解危機。

事實上，這已經不是孟子義第一次因為裙子「扑街」。翻開她的「慘摔過往」，最經典的莫過於去年的星光大賞。當時她身穿一襲繁複的白色高訂禮服上台領獎，結果因裙襬在紅毯上被卡住，直接在眾目睽睽之下雙膝跪地。不過，當時她「一秒迅速彈起」的反應不僅把自己逗樂了，更被網友做成各種迷因廣為流傳。

對於這次「長裙絆腳石」風波，粉絲一邊心疼一邊不忘玩梗，笑稱「每次差點摔倒都附贈一張出圈神圖」，感嘆美女連慌亂的瞬間都美得像電影定格，氛圍感拉滿。

值得一提的是，孟子義近期因身材曲線引發「墊屁股」爭議。面對外界猜測，孟子義在活動現場大方掀起裙襬，露出緊身褲下明顯的腿部與臀腿線條，以實際狀態回應質疑。隨後，合作禮服品牌也公開服裝修改細節，強調造型效果主要來自剪裁設計與身材比例。對此，不少網友認為，孟子義此次以幽默又直接的方式化解爭議，再度展現她的直爽特質。

孟子義的翹臀屢屢引起關注。(取材自微博)
孟子義的翹臀屢屢引起關注。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她身穿米白色緞面長裙出席精品活動時，因裙襬過長又放下裙角行走，剛走兩步就被絆了一下，差點當場跌倒，所幸反應很快才化解危機。

  • 孟子義在現場大方掀起白裙一角，露出緊身褲下的腿部與臀腿線條，用實際身材狀態直接回應外界猜測，展現直率又帶點幽默的處理方式。

  • 合作禮服品牌也出面補充服裝修改細節，強調整體造型的視覺效果主要來自剪裁設計與身材比例，意在說明曲線並非外界猜測的造假結果。

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