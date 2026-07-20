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曾演「色戒」、「瑯琊榜」…王侃66歲癌逝 91歲戲骨牛犇悲送愛子

記者陳穎／綜合報導
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資深演員王侃上海病逝，享壽66歲。（取材自微博）
資深演員王侃上海病逝，享壽66歲。（取材自微博）

中國演藝圈再傳噩耗，資深演員王侃於18日清晨在上海病逝，享壽66歲。他是有「影壇泰斗」之稱的資深演員牛犇（本名張家景）之子，兩年前確診淋巴癌後積極接受治療，仍不敵病魔離世。高齡91歲的牛犇趕赴醫院，陪伴兒子走完人生最後一程，白髮人送黑髮人的一幕令人不勝唏噓。

王侃因隨母姓，因此未沿用父親的姓氏。他年輕時曾赴日本留學，原本並非科班演員，直到李安拍攝電影「色，戒」時，因劇組需要熟悉日文的人員協助翻譯，王侃因此加入團隊，並在片中客串飾演梁朝偉角色的司機，意外開啟演藝生涯。之後憑藉穩健演技逐漸受到關注，常飾演日本軍官等角色，被不少觀眾封為「黃金配角」。

此後，王侃陸續參演多部熱門影視作品，包括「瑯琊榜」、「繁花」、「全職高手」、「和平飯店」、「溫暖的甜蜜的」、「極速悖論」等。其中在「老酒館」中，他更首度與父親牛犇同台飆戲，父子難得合作，也成為劇迷津津樂道的經典畫面。

據好友朱瑞祥透露，王侃在2024年完成「潛淵」拍攝後確診罹患淋巴癌，兩年來積極接受治療，始終保持樂觀態度，直到今年初病情惡化，最終仍不敵病魔辭世。消息曝光後，演員石小滿、導演邢冬冬等圈內好友紛紛發文悼念，感念他待人謙和、工作認真，是一位令人敬重的演員。

令人鼻酸的是，王侃的社群平台最後一則動態停留在7月3日，他當時寫下：「用平和的心態去面對一切，開心就好。」短短一句話，如今成為留給親友與影迷最後的祝福，也讓不少網友看了感慨萬千。

精華 FAQ

  • 王侃早年赴日本留學，原本並非科班出身；直到拍攝《色，戒》時因需要日文協助而加入劇組，還客串梁朝偉角色的司機，意外開啟演藝生涯。

  • 王侃後來陸續演出《瑯琊榜》《繁花》《全職高手》《和平飯店》《溫暖的甜蜜的》《極速悖論》等熱門作品，並在《老酒館》中首次與父親牛犇同台演出。

  • 他在2024年完成《潛淵》拍攝後確診淋巴癌，治療2年仍於今年初惡化離世；消息傳出後，石小滿、邢冬冬等好友紛紛發文悼念。

梁朝偉 日本 李安

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