易烊千璽新片出事了… 「澎湖海戰」上映前急喊卡 原因引發熱議
大陸知名男星易烊千璽新片上映前遭急踩煞車。由導演鄭保瑞執導的歷史戰爭大片「澎湖海戰」，原定7月25日搶攻暑期檔，不料距離上映不到一周時間卻突然爆出撤檔消息。由於遲遲未取得國家電影局公映許可證（俗稱「龍標」），電影宣傳、預售全面停擺，原本鎖定的暑期黃金檔也傳出由「群星閃耀時」接棒，引發外界高度關注。
「澎湖海戰」由易烊千璽、王學圻、杜江等主演，自宣布開拍便備受矚目。電影以清朝名將施琅率軍攻打台灣、終結明鄭政權的歷史事件為主軸，透過戰爭場面與人物命運交錯，呈現亂世中的忠誠、抉擇與家國情懷，也被視為今年暑期檔最受期待的歷史大片之一。據悉，易烊千璽在片中飾演康熙皇帝。
沒想到，電影上映前卻頻頻出現異狀。官方微博自6月中旬後便停止更新，各大票務平台至今未開啟預售。7月19日，網路更流傳一份疑似主管部門通知，內容顯示「澎湖海戰」的數位版發行及母盤製作已取消，讓撤檔傳聞迅速發酵，但片方尚未正式回應。
據業界分析，影片此次撤檔可能涉及行政程序與內容審查兩大因素。程序方面，電影目前僅公開2021年的拍攝備案資訊，尚未取得正式公映許可證，因此無法完成上映程序。內容方面，由於影片以施琅攻台為故事核心，並被認為試圖透過歷史事件對照當前兩岸局勢，相關敘事在網路上引發不少討論，也掀起歷史觀點與創作角度的不同聲音。
有學者與網友認為，施琅攻台及明鄭政權本就是充滿爭議的歷史議題，若直接與現代政治情勢相互連結，容易引發不同解讀，也可能影響作品上映進度。不過，目前相關說法仍停留在外界分析，尚未獲官方證實。
截至目前，「澎湖海戰」出品方及主管機關皆未發布正式公告。外界普遍關注，這部集結鄭保瑞與易烊千璽的重磅作品，後續是否將重新剪輯、調整內容後再送審，或改檔擇期上映，仍有待片方進一步說明。
電影原定於7月25日進入暑期檔上映，但在距離開映不到一周時突然傳出撤檔，宣傳與預售也同步停擺，令外界相當意外。 報導指出，影片遲遲未取得國家電影局公映許可證，也就是俗稱的「龍標」，因此無法完成正式上映程序，成為撤檔的主要原因之一。 除了行政程序問題，外界也認為影片以施琅攻台為核心，容易牽動歷史觀點與兩岸議題，可能影響審查與上映進度，但目前尚未獲官方證實。
精華 FAQ
電影原定於7月25日進入暑期檔上映，但在距離開映不到一周時突然傳出撤檔，宣傳與預售也同步停擺，令外界相當意外。
報導指出，影片遲遲未取得國家電影局公映許可證，也就是俗稱的「龍標」，因此無法完成正式上映程序，成為撤檔的主要原因之一。
除了行政程序問題，外界也認為影片以施琅攻台為核心，容易牽動歷史觀點與兩岸議題，可能影響審查與上映進度，但目前尚未獲官方證實。
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