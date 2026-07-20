章若楠「想你了」首日票房亮眼後急速跳水 觀眾酸劇情「偽閨密情」

章若楠(左)、金靖主演的新片「想你了」主打「雙女主角閨密情」，卻遭不少觀眾吐槽。(取材自微博)

2026年暑期檔激戰正酣，由章若楠 、金靖主演的新片「想你了」近日卻因劇烈的票房與口碑震盪，陷入輿論風暴。據悉，該片在上映初期憑藉強勁的宣傳攻勢，映前預售票房一舉突破3000萬人民幣，首日更是斬獲近4000萬人民幣亮眼成績。然而，「虛假繁榮」並未維持太久，隨之而來的是急速跳水的票房數據與業內罕見的超高退票率。

據最新數據顯示，「想你了」在上映第二天的排片占比雖微幅提升至15.2%，但實際的票房占比卻斷崖式下跌至8.6%，出現了嚴重的「票房倒掛」現象，幅度接近7個百分點。更令業界震驚的是，該片首日退票率竟高達12.7%，遠超同期電影大盤平均值。即時上座表現疲軟，導致連續兩天的票房表現均遠低於貓眼專業版預測。

綜合媒體報導，市場人士質疑，該片在預售階段的集中發力，不排除是片方或行銷團隊人為操作以爭取影院早期排片的手段，隨後再透過集中退票實現數據包裝。這種「衝預售騙排片」的嫌疑一旦坐實，將嚴重損害影院利益，導致後續排片被「肉眼可見」砍掉。

而導致口碑徹底崩盤的核心原因，在於宣發與正片內容的嚴重嚴重置。

據悉，該片前期的行銷主打「雙女主角閨密情」、女性互助與溫情治癒，吸引大批女性觀眾組團買票支持。然而觀眾進場後卻發現，正片硬生生塞入了大量男女愛情線、大尺度親密戲與未婚先孕等狗血情節，後半段更出現莫名其妙的閨密爭吵分手，讓觀眾直呼「被騙」、「披著偽閨密情的外衣」。

作為出品與發行方的光線影業，雖在先前憑藉「哪吒2」創下影史紀錄，但在那之後已連續搞砸多部作品。目前貓眼預測「想你了」最終總票房落在2.93億至3.5億人民幣間。這起事件再次向市場敲響警鐘，套路與虛假數據無法長久，唯有真誠與踏實的內容才是票房的唯一解藥。