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車禍肇逃風波後首亮相…金晨「仙氣滿滿」登音綜 挨酸洗白套路

娛樂新聞組／即時報導
金晨身穿淡青色紗裙，展現仙氣滿滿的古典舞者身段。(取材自微博)
金晨身穿淡青色紗裙，展現仙氣滿滿的古典舞者身段。(取材自微博)

大陸女星金晨自去年3月捲入車禍肇事逃逸風波並遭行政處罰後，沉寂了一段時間。近日，她首度在音樂綜藝「天賜的聲音7」以飛行嘉賓身分驚艷登場，攜手實力唱將郁可唯帶來古風舞台「半壺紗」，完成她出道以來的專業音綜首秀。相關話題引起關注。

當天，金晨身穿淡青色紗裙，展現仙氣滿滿的古典舞者身段，更挑戰全開麥唱跳，她的歌聲清雅婉轉，讓現場嘉賓大讚兩人是「天才搭檔」，節目播出後隨即引發大量轉發。

這場堪稱天花板級別的國風舞台，在不少網友眼中，卻被解讀為金晨在為演藝事業「試水復出」。

據悉，金晨原本憑藉爽朗綜藝感深受大眾喜愛，不料去年捲入嚴重的車禍肇事逃逸風波，雖然事後她發文致歉並接受行政處罰，但遇事逃避的心態還是重創了公眾形象。

這次上綜藝，憑藉舞台表現刷了一波好評，但網友記憶顯然沒有這麼快消退。數據顯示，金晨近期仍陷入持續掉粉的尷尬困境，短短一個月內帳號就流失了數萬粉絲。

對此，網上輿論呈現兩極化。大批歌迷與顏值粉瘋狂點讚，直呼「被跨界實力驚艷到」、「體態與唱功雙在線」；但另一派大眾網友卻不買帳，冷諷這是負面事件後的洗白套路，認為做錯事不該靠一場秀就當作沒事，甚至表示看到她就想轉台。

精華 FAQ

  • 她首次以飛行嘉賓身分登上音樂綜藝《天賜的聲音7》，與郁可唯合作演出古風舞台《半壺紗》，完成出道以來的專業音綜首秀。

  • 金晨以淡青色紗裙登場，展現古典舞者身段，並挑戰全開麥唱跳，歌聲清雅婉轉，與郁可唯被讚為「天才搭檔」，舞台因此迅速受到關注。

  • 因為她去年曾捲入車禍肇逃風波，雖已致歉並受處罰，但外界認為她藉高質感舞台試水復出、帶有洗白意味，甚至有人因此表示反感。

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