周星馳「功夫女足」票房破14億人民幣 迪麗熱巴增重8公斤

迪麗熱巴演出「功夫女足」吃盡苦頭。(取材自微博)

由周星馳 執導的電影「功夫女足」上映後票房持續攀升，儘管評價呈現兩極，但在高排片率及大量觀眾進場支持下，票房依舊展現驚人後勁。根據貓眼專業版最新數據，截至7月19日晚間，電影累計票房（含預售）已突破14.56億元人民幣，正式超越「鏢人：風起大漠」，躍居2026年度票房排行榜第3名。

目前「功夫女足」前方僅剩兩部電影，分別為累積票房約44.2億元人民幣（約新台幣180億元）的「飛馳人生3」，以及票房約19.88億元人民幣的「給阿嬤的情書」，後續是否有機會再往前推進，也備受市場關注。

「功夫女足」總投資高達3.8億元人民幣，其中光是視覺特效製作費用就投入約1.9億元人民幣（約新台幣7.8億元），堪稱近年華語電影的大製作。依照中國電影分帳機制推估，電影票房至少需突破11.4億元人民幣才有機會回收製作成本，如今累計票房已突破14.56億元人民幣，確定跨越回本門檻，開始邁向獲利。

片中飾演峨眉隊8號前鋒「鈺瓏」的迪麗熱巴 ，為了詮釋足球員角色下足苦功。拍攝期間，她幾乎暫停所有公開活動，投入封閉式訓練，不僅接受重量訓練強化體能，也從足球基本功開始學起，包括顛球、帶球、傳球及射門等，在專業教練指導下全面提升速度、爆發力與身體對抗能力。

除了體能訓練，迪麗熱巴更打破女星追求纖瘦的既定印象，主動增重約8公斤，希望透過更結實的肌肉線條與體態，貼近職業足球員的真實模樣。

外型方面，她也做出不少突破，不僅剪去招牌長髮，拍攝時更以近乎素顏的妝容上鏡，並刻意曬黑膚色，營造長期接受戶外訓練的運動員形象。她曾表示，希望觀眾看到的不再只是明星迪麗熱巴，而是真正站在球場上奮戰的「鈺瓏」。

迪麗熱巴演出「功夫女足」吃盡苦頭。(取材自微博)