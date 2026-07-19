張曼玉出道秘辛：兔牙被嫌「不漂亮」逆襲當港姐還成影后

張曼玉氣質動人。(圖／甲上提供)

香港 傳奇製片人施南生日前辭世，享壽75歲，也讓她在華語影壇留下的無數經典故事再度受到關注。其中，國際影后張曼玉 踏入演藝圈的重要契機，正與施南生息息相關。當年張曼玉一度因外型不符合主流審美，被導演一句「不夠漂亮」拒於門外，最後卻因施南生一句鼓勵，改寫人生軌跡，成就一代影后傳奇。

現年61歲的張曼玉，憑藉精湛演技橫掃國內外影壇，不過她出道前並非科班出身，而是在百貨公司擔任童裝銷售員，同時兼職模特兒。當時，導演楊凡發現她的潛力，將她介紹給製片人施南生，也成為她人生的重要轉折點。

當年的張曼玉留著招牌兔牙，氣質自然率真，雖然不符合當時主流美女標準，施南生卻十分欣賞她獨有的魅力，還特地向正籌拍新片的導演石天推薦。不過石天見面後，卻以一句「不漂亮」婉拒合作，讓施南生相當惋惜。

電影試鏡失利後，張曼玉向施南生提起有意參選香港小姐，施南生毫不猶豫支持，認為這將是踏入演藝圈最快的方式，鼓勵她放手一試。後來張曼玉果然在香港小姐選美中勇奪亞軍，並獲得「最上鏡小姐」獎項，成功打開知名度，正式展開演藝生涯。

隨著張曼玉迅速走紅，昔日曾拒絕她的石天也改變態度，希望透過施南生邀她合作。面對這番請託，施南生則笑著回應：「太晚了，人家早就簽給無線了。」一句帶著玩笑意味的話，也展現她一路以來對張曼玉的力挺與照顧。

施南生多年來發掘、扶植無數電影人才，而張曼玉正是她慧眼識珠的代表之一。如今隨著施南生離世，這段改變影后命運的往事再次被外界提起，也讓影迷更加懷念這位對華語電影貢獻深遠的幕後推手。